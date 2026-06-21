La multa de 200 euros que van a recibir más del 87 por ciento de los conductores cazados: la DGT activa la bajada de velocidad obligatoria en autopistas con el nuevo radar en pruebas

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha desde este lunes y hasta el próximo 28 de junio una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en los tramos de carreteras interurbanas de Andalucía afectados por obras con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir los comportamientos de riesgo al volante.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía, el dispositivo se centrará en las vías donde los trabajos afecten a la calzada o impliquen modificaciones en el trazado de los carriles, incluidos los túneles, con especial atención a infracciones como los excesos de velocidad, las distracciones y los adelantamientos indebidos.

Durante la última campaña de estas características desarrollada en la comunidad autónoma, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 36.639 vehículos y formularon 2.501 denuncias, de las que el 87,6 % correspondieron a conductores que no respetaban los límites de velocidad establecidos en los tramos en obras.

Además, se tramitaron 66 denuncias por no obedecer la señalización existente, ya fuera la realizada por agentes de tráfico, operarios de las obras, señales verticales, marcas viales, semáforos, conos o balizas luminosas.

Asimismo, se registraron 15 denuncias por adelantamientos antirreglamentarios en estas zonas, unas maniobras que incrementan el riesgo para los trabajadores que desempeñan sus funciones en la carretera.

La DGT ha subrayado la importancia de extremar la precaución en este tipo de tramos, especialmente por el peligro que suponen para los operarios de conservación y mantenimiento de las vías.

Los datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico reflejan que en 2024 se produjeron 142 siniestros relacionados con trabajos de mantenimiento y conservación en carreteras. De ellos, 23 afectaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o sus inmediaciones, mientras que los 119 restantes implicaron a trabajadores que se encontraban dentro de vehículos de conservación y mantenimiento.

Hay que tener cuidado con no sobrepasar la velocidad obligatoria en carretera, dado que puede ser motivo e sanción que pueden subir de los 100 a los 600 euros. Pero también existe otra sanción económica que ocupan tramos de tiempo. Las multas de 6 a 12 meses corresponden a una sanción penal recogida en el Código Penal español, que funciona bajo el sistema de días-multa. Esta modalidad obliga al juez a fijar una cuota diaria basada en la capacidad económica del condenado (entre 2 euros y 400 euros) y una duración temporal (de 180 a 360 días).