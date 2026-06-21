Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
La retirada de puntos ha subido de cuatro a seis tras endurecerse la norma
Existen diferentes formas de controlar la velocidad en carretera: radares fijos, de tramo, móviles... Pero la Dirección General de Tráfico (DGT) también cuenta con unos ojos desde el aire que pueden sancionar por no cumplir la velocidad obligatoria, pero también ver lo que estamos haciendo dentro del coche.
Con 65 años de historia y acercándose a las 240.000 horas de vuelo, la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT sigue sobrevolando las carreteras españolas diariamente con el objetivo de garantizar la seguridad vial, lo hace utilizando los Pegasus o 'abejas'.
A unos 1.000 pies de altura, algo más de 300 metros, las 'Abejas' de la UMA vuelan siempre con un piloto y un operador de cámara, y este es “siempre funcionario de la DGT o de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”, explica Juan Manuel Gamo. La coordinación entre ambos miembros de la tripulación es fundamental para cumplir con su labor, “porque el objetivo es que los ciudadanos lleguen antes a sus destinos y que lleguen sanos”, explica Alejandro Suárez, jefe de la Unidad de Medios Aéreos .
Las infracciones más sancionadas por Pegasus son superar el límite de velocidad, no respetar las señales de Stop y Ceda el Paso, cambios de sentido irregulares y no respetar la distancia de seguridad y el uso manual del móvil.
Respecto a esto último, desde las cámaras de Pegasus los operarios pueden detectar qué se hace dentro del coche. Tal y como explican los expertos de RACE, usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación.
Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis. Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.
Además, la multa por saltarse un paso de cebra (infracción grave) y que en la mayoría de los casos está señalizado con la señal S-13, es de 200 euros (100 con importe reducido). Una infracción que también detecta el Pegasus y que es de las más sancionadas por esta cámara de vigilancia que emplea la DGT.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Desde Rusia con amor: Víktor Onopko vuelve a conquistar Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta trolley de cabina con un descuento especial: 4 ruedas y mango telescópico
- Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha