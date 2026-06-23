El BOE confirma la mochila que van a tener que llevar todos los conductores de patinete, con multas de 200 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
También entre en vigor el uso de la prenda obligatoria, pese al calor
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, una modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables en la vía y que fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal, entre otras medidas.
Así lo ha dado a conocer este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Son medidas pioneras que nos convierten en un país referente en seguridad vial", ha afirmado.
Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. En el caso de personas que realizan su actividad profesional en estos vehículos, el reflectante será obligatorio usarlo en todo momento. Ambas son una infracción grave con sanción económica de 200 euros. Así que ahora todos los conductores que vayan a usar patinete deben llevar una mochila con el casco, ya que de no usarlo serán sancionados.
Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Por otro lado, se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor como vías ciclistas o carriles bicis.
En cuanto a las bicicletas, el conductor que adelante deberá reducir la velocidad respecto al límite existente en la vía en al menos 20 kilómetros por hora. Además, en calzadas que tengan más de un carril por sentido, el conductor que adelanta debe cambiar completamente de carril, en lugar de simplemente dejar la separación lateral de 1,5 metros.
También se suprimen exenciones de uso de casco de protección para ciclistas en vías interurbanas. La norma exige casco de protección obligatorio para quienes desarrollan su actividad profesional circulando en bicicleta, los conocidos 'riders', que además deberán hacer uso siempre de chaleco reflectante. Ambas situaciones son una infracción grave con sanción económica de 200 euros.
"Todas estas medidas tan importantes entrarán en vigor el próximo 1 de octubre de 2026, quedando así un plazo de adaptación que va a ir acompañado de una importante campaña de información por parte del ministerio competente. Son medidas pioneras que nos convierten en un país referente en seguridad vial", ha explicado la ministra.
Los artículos referidos al alumbrado obligatorio para VMP y al casco homologado para usuarios de motocicletas entrarán en vigor 1 de octubre de 2027. Por su parte, el artículo relativo a la obligación de guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas. Mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.
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