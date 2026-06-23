Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatorio pero quiso refrescar y limpiar su cristal de mosquitos mientras circulaba: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Ya está aquí el verano y en unos días comenzará la primera operación salida , en la que millones de conductores cogerán su coche para acudir a sus destinos de vacaciones.

Un viaje en el que hay que extremar la precaución y tener mucho cuidado con lo que hacemos al volante. Es verdad, que los días calurosos nuestra luna delantera suele ensuciarse más a menudo por los bichos que se estrellan contra ella, o por aquellos chubascos inesperados en los que cae agua acompañada de tierra que deja el cristal echo unos zorros.

Pero, ojo, hay que tener cuidado a la hora de usar el limpiaparabrisas. Si tus escobillas empiezan a hacer cierto ruido, debes cambiarlas inmediatamente. Porque eso significa que se desgastan muy rápidamente. Con el tiempo, el mal tiempo o el calor del verano, las escobillas se secan y se endurecen. Se deterioran y hacen una especie de "chirrido" cuando están en uso. A largo plazo, unos limpiaparabrisas deteriorados pueden ponerte en peligro. Por eso es vital sustituirlas rápidamente por unas nuevas. Como norma general, los expertos recomiendan cambiar las escobillas del limpiaparabrisas cada año. Tanto las delanteras como las traseras.

No obstante, existen algunos trucos para mantenerlas en perfecto estado. El líquido limpiaparabrisas o el agua jabonosa funcionan bien, así como el alcohol de quemar. También puedes pulverizar un desengrasante en los ejes de las escobillas. Esto ayudará a que giren con más suavidad. Otro punto importante es comprobar que las ramas no estén dobladas.

Los limpiaparabrisas que ejercen demasiada presión sobre el parabrisas pueden dañarse más rápidamente. Por último, no olvides tener siempre líquido limpiaparabrisas en el coche.

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Debes tener en cuenta que un mal uso de estas escobillas pueden conllevar sanciones económicas para el conductor. Echar agua a otros vehículos cuando activamos el botón para echar líquido limpiaparabrisas está sancionado con 200 euros de multa. Las multas por llevar las escobillas de los limpiaparabrisas en mal estado son de 80 euros sin pérdida de puntos y si el mecanismo no funciona para nada, los agentes de tráfico podrían incluso obligarnos a detener el vehículo.