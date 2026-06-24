Golpe de calor en la moto: prohibido con 200 euros refrescar el pie y la cara mientras se conduce

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 25 de junio, en Extremadura cielo con intervalos nubosos, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en la primera mitad del día en el norte y este, y con probabilidad de precipitaciones dispersas al final de la mañana y por la tarde en el oeste. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas.

Los termómetros marcarán entre 16 y 32 grados centígrados en Badajoz, entre 18 y 31 en Mérida, entre 18 y 29 en Cáceres, y entre 21 y 32 en Plasencia.

Y es que con la llegada del calo, los motoristas han lazndo una crítica al Gobierno por el nuevo código obligatorio de vestimenta.

El director del departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), Juan Carlos Toribio, ha criticado el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, una medida incluida en la modificación del Reglamento General de Circulación aprobada este martes por el Gobierno. "El Ministerio de Interior y su DGT no tienen como fin último la reducción de las lesiones incompatibles con la vida, más bien se centra en una posible reducción de las bajas laborales o busca un incremento de las denuncias y por tanto, de las sanciones. Esta realidad es indiscutible", ha señalado Toribio en declaraciones a Europa Press. Para los motoristas, la reducción de las víctimas mortales de motociclistas pasa, entre otras cosas, "por el compromiso de aquellos que tienen el deber de vigilar que el titular de carreteras y calles cumpla con la ley y la necesaria protección de todos los guardarrailes con sistemas de protección para motociclistas". Respecto al tipo de guantes de protección, el experto ha explicado que el mercado, tal y como se ha denunciado ante la DGT y autoridades de consumo y sanidad en varias ocasiones, "sigue ofreciendo guantes no certificados por la EN-13594": "Sigue existiendo una oferta ilegal y engañosa hacia los usuarios de motocicletas". Sobre el uso de calzado cerrado en todo tipo de vías, ha avisado de que "se debe definir el concepto". No obstante, ha advertido de que la certificación para calzado de motociclistas es la EN-13634.

Respecto a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 kilómetros por hora y previa señalización del tramo.

Se establece el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y el uso de un calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

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Asimismo, los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados. Los 'riders' que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.