Adiós al semáforo ámbar para vehículos y verde para peatones en los pasos de cebra: la DGT modifica el Reglamento de Circulación

A partir de ahora, en los pasos de cebra de ciudades no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la verde para peatones. Así lo recoge el nuevo Reglamento General de Circulación, cuya modificación fue aprobada el pasado martes por el Gobierno en Consejo de Ministros. Esta medida se suma a otra muchas con el objetivo de "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía". En este caso concreto la DGT se refiere a los peatones y esta novedad obligará a hacer un gran número de cambios a ayuntamientos de toda España.

Otra novedad importante, pero en este caso afecta a las vías interurbanas, es la que se refiere al "carril de emergencia". Así pues "cuando, con motivo de una retención, los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan deberán orillarse de manera que dejen un espacio central libre para permitir el paso de vehículos de policía y demás servicios de emergencia". Las multas por no respetarlo es de 200 euros.

Por primera vez, la norma recoge la definición de “usuario vulnerable de la vía”, que es aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que éstas sean de mayor gravedad. El Reglamento General de Circulación incluye gracias a la reforma un nuevo Título VI, que incluye normas de circulación específicas en zonas urbanas.

Vehículos averiados o accidentados

Entre las novedades destaca también que "los vehículos que rebasen a otros inmovilizados ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros/hora respecto al límite existente en la vía". Por otro lado, "en autopistas y autovías, cuando la circulación quede dificultada a causa de la nieve, queda prohibido adelantar y se circulará únicamente por el carril de la derecha dejando expedito el de la izquierda para la circulación de los vehículos de emergencia y quitanieves.

Motocicletas

En lo que afecta a las motocicletas, a partir de ahora será obligatorio usar guantes de protección tanto para conductores como para pasajeros en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas, advierte la DGT, son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

Igualmente, habrá multa de 200 euros para los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta y no llevan chaleco reflectante. Por otro lado, recoge el texto, se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo. Los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados.