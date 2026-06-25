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La Guardia Civil alerta: "Con una temperatura exterior de 39 grados, hay partes del coche que pueden alcanzar los 70"

El instituto armado advierte que el asiento del vehículo llega rápidamente a los 54 grados

¿Vas a viajar estos días? Así puede afectaros el calor a ti y a tu coche

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Alejandra Carreño

La Guardia Civil enciende todas las alertas ahora que es verano, que las olas de calor se suceden y que los termómetros superan en muchos puntos del país los 40 grados. El Instituto Armado advierte que "el interior de un vehículo estacionado al sol puede alcanzar temperaturas extremas en pocos minutos". Por ello, piden "nunca" dejar en su interior a menores, animales, medicamentos y equipos electrónicos sensibles al calor. Por desgracia, todos los años por esta época se producen muertes de niños olvidados dentro de coches.

Son accidentes devastadores que ocurren en España y en todo el mundo y que nos recuerda lo vulnerables que somos frente al calor. Precisamente, estos días una ola de calor ha asfixiado a todo el país, con máximas de casi 43 grados.

El asiento, a 54 grados

En este contexto, la Guardia Civil señala que con una temperatura exterior de 39 grados, hay algunas partes de los vehículos que pueden alcanzar en poco tiempo casi los 70 grados. Es el caso del reposacabezas, con 65 grados. El asiento llegaría a los 54 grados, por eso es tan letal.

"Con una temperatura exterior de 29 grados, la interior aumenta casi 20 grados en los primeros 45 minutos de exposición. En dos horas y media sin ventilación, la temperatura interior es un 88% mayor que la exterior. Y en función de la altura, la temperatura interior puede variar 13 grados", precisan los agentes.

La médica asturiana Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra", pone el foco en estos desagradables sucesos y advierte que "bajo ningún concepto dejemos a un niño solo dentro del coche". "Ni cinco minutos ni para comprar el pan ni para hacer un recado rápido ni con las ventanillas bajadas ni siquiera con el coche a la sombra", remarca.

Hasta 50 grados en el coche

"¿Sabías que si existe una temperatura exterior de 30 grados, dentro del coche se puede llegar a los 50 en menos de una hora? Pues sí, y no hace falta que estemos a 40 grados y en plena ola de calor. Cada verano desgraciadamente tenemos que lamentar la muerte de niños olvidados dentro de los vehículos", advierte la pediatra ovetense.

Según la facultativa, el golpe de calor en bebés y niños pueden aparecer en cuestión de "segundos". La explicación médica a ello es que los pequeños "no regulan la temperatura corporal igual que los adultos. Su temperatura puede aumentar entre tres y cinco veces más rápido y un golpe de calor puede aparecer en cuestión de minutos. Por eso, bajo ningún concepto dejes a un niño solo dentro de coche", insiste.

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El aire acondicionado no enferma

Lucía Galán aprovecha para alerta sobre otro error frecuente: cubrir el carrito con una muselina para proteger el bebé al sol. "Aunque parezca una buena idea, esto dificulta la ventilación y aumenta rápidamente la temperatura en el verano", dice. "Así que este verano ten miedo al golpe de calor, pero no aire acondicionado, porque el aire acondicionado bien utilizado no enferma a nuestros hijos".

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