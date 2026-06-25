Multado con 200 euros por no llevar guantes y calzado cerrado ni el conductor de la motocicleta ni su acompañante

El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación del Reglamento General de Circulación, cuyo objetivo es "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía". Estos son peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal. Lo que se busca con esta reforma es adaptar el reglamento a los cambios que se han producido en los últimos veinte años.

Por primera vez, la norma recoge la definición de “usuario vulnerable de la vía”, que es aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que éstas sean de mayor gravedad. El Reglamento General de Circulación incluye gracias a la reforma un nuevo Título VI, que incluye normas de circulación específicas en zonas urbanas.

Esta reforma, según explica la Dirección General de Tráfico (DGT), "busca también el alineamiento con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, aprobada por la ONU en el año 2015, como la mejora de la salud y el bienestar de las personas, la apuesta por una energía asequible y no contaminante, la búsqueda de unas ciudades y comunidades más sostenibles y la acción por el clima, entre otros".

En lo que afecta a motocicletas

Una de las novedades que introduce la modificación del Reglamento General de Circulación afecta a los motoristas. Así, a partir de ahora será obligatorio usar guantes de protección tanto para conductores como para pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas, advierte la DGT, son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

Igualmente, habrá multa de 200 euros para los riderse que desarrollen su actividad profesional en motocicleta y no llevan chaleco reflectante. Por otro lado, recoge el texto, se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo. Los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados.

Otras novedades

Más novedades. Se suprimen las exenciones al uso del cinturón de seguridad que existían para conductores de taxi, vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de la conducción. A partir de ahora deberán llevarlo puesto en todo momento. Se establece una excepción que ampara a pasajeros de las ambulancias asistenciales acondicionadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta cuando en servicio de urgencia ocupen habitáculo del paciente.