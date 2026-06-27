La multa de 200 euros que van a recibir la mayoría de los conductores que tengan coches matriculados hace 20 años: la Guardia civil extrema la vigilancia

El 30% de los vehículos obligados a pasar la ITV sigue sin hacerlo, pese a que retrasarla más de un año aumenta un 65% el riesgo de detectar defectos graves, según ha alertado la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

La entidad ha advertido de que esta situación tiene consecuencias directas para el medio ambiente y para la seguridad vial, ya que los vehículos que retrasan la inspección presentan un mayor porcentaje de defectos graves y muy graves. Además, sigue aumentando la presencia de vehículos sin ITV implicados en siniestros viales con víctimas mortales.

"Es especialmente preocupante que, en un parque automovilístico cada vez más envejecido, siga existiendo un nivel de incumplimiento tan elevado. La ITV es la herramienta pública para prevenir y detectar fallos que pueden comprometer la seguridad vial y reducir el impacto ambiental de los vehículos", ha señalado el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.

Los datos presentados por la asociación muestran una relación directa entre el retraso en la inspección y el estado técnico del vehículo. Así, los vehículos que acumulan entre seis y doce meses de retraso presentan un 51% más de defectos graves o muy graves que aquellos que realizan la inspección en plazo. Cuando el retraso supera el año, el hecho de presentar este tipo de defectos aumenta hasta el 65%.

Además, los vehículos que más retrasan la inspección son también los más antiguos. Aquellos que se presentan en ITV superando los doce meses, es decir, vehículos con la ITV caducada más de un año tienen una antigüedad media de 19,3 años, es decir, aquellos matriculados en 2007 o más atrás, más de cuatro años por encima de la de los vehículos que cumplen con los plazos establecidos. Pese al elevado nivel de incumplimiento, los datos correspondientes a 2025 muestran que el 81% de los vehículos que acudieron a una estación ITV superaron favorablemente la inspección, y consiguieron la pegatina v-19, lo que evidencia la eficacia del sistema para garantizar que los vehículos que circulan por las carreteras españolas cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y protección medio ambiental.

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Debes saber que la multa por circular con la ITV caducada o sin ella en vigor es de 200 euros (100 euros con descuento por pronto pago) y no conlleva pérdida de puntos del carnet. Esta sanción se aplica exclusivamente por circular, no por tener el vehículo estacionado.