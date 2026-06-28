El Boletín Oficial del Estado (BOE) pone punto y final a una de las multas más polémicas en carretera: adiós a las sanciones de 200 euros y que llegan a 500
"Fin a una gran laguna legislativa"
Continental, la multinacional reconocida como uno de los principales neumáticos premium del mundo, ha celebrado la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación del Anexo VII del Reglamento General de Vehículos, una reforma que establece, entre otros cambios, una profundidad mínima de 1 milímetro en las ranuras principales de la banda de rodadura para los neumáticos de camión, autobús y remolques pesados.
"Esta medida, que entró en vigor el pasado 30 de mayo, pone fin a una gran laguna legislativa que el sector de transporte y los fabricantes de neumáticos venían reclamando desde hace décadas", ha subrayado Continental.
Hasta el momento, la legislación española exigía un mínimo de 1,6 mm para vehículos ligeros (hasta 3,5 toneladas), pero no concretaba ninguna cifra para los vehículos pesados, limitándose a exigir que presentaran 'dibujo'. Esta falta de afirmación generaba, en muchas ocasiones, discrepancias e indefensión entre los transportistas y los agentes de tráfico a la hora de interpretar si un neumático cumplía o no las condiciones de seguridad.
Según datos del último estudio realizado por Continental y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), el 83% de los encuestados considera que el aspecto del neumático más importante para la seguridad es la profundidad del dibujo, y más del 57% estaría a favor de una profundidad mínima obligatoria, como ha ocurrido.
En este contexto, Continental ha dado la bienvenida a esta normativa, "de vital importancia para el sector, tras muchos años de espera y reivindicaciones ante el Ministerio y la Dirección General de Tráfico (DGT)". "Con esta actualización, España se alinea finalmente con los requisitos técnicos exigidos en los países europeos", ha resumido.
El incumplimiento de esta nueva norma de 1 mm de profundidad se sanciona con una multa de 200 euros por cada neumático defectuoso. Asimismo, en caso de condiciones meteorológicas adversas, como es asfalto mojado, y si el vehículo (camión de más de 7.500 kg o autobús) presenta tres o más neumáticos en mal estado, el conductor podría enfrentarse a una denuncia por conducción temeraria, lo que conlleva una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir.
La reforma del reglamento también introduce novedades de interés para el transporte, como que los vehículos de más de 3.500 kg deberán equipar obligatoriamente neumáticos con certificación de invierno extrema (marcado por 3PMSF O POR) como mínimo en el eje de dirección y en los ejes motrices, o la obligación de la digitalización de la tarjeta ITV electrónica, de tipos A, B, C y D para vehículos de categoría M, N y O.
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- El juez que firmó la quita de Duro Felguera, al Tribunal de la Unión Europea: 'Los jueces españoles estamos a la altura
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- Las tienda más famosas especializada en fresas aterriza en Oviedo: así es el nueva comercio que se instalará en El Antiguo