Circulaba a 11 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga

España afronta una intensificación del calor, con 40 grados en puntos del sur, y se prepara para la primera ola de calor de la temporada, que empezará mañana y durará al menos hasta el miércoles, con zonas como los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir donde se podrían alcanzar temperaturas de entre 42 y 44 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología -Aemet- ha dispuesto hoy avisos naranjas -riesgo severo por fenómenos meteorológicos- en gran parte del territorio nacional por el calor, lluvias y tormentas; en concreto, en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y País Vasco.

A lo largo de la jornada se registrará un ascenso generalizado de las temperaturas, en un ambiente de calima. Los termómetros apuntarán los 36-38 grados en los valles interiores y a 40 en la zona oriental.

Se espera, según esto, un "nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas".

Alerta igualmente de que "el nivel de peligro de incendio irá en aumento, lo que vendrá unido a la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación". Según esto, el martes será el día en que se alcanzará el "punto álgido del episodio" y a partir del miércoles comenzarán probablemente los descensos térmicos, a excepción del Cantábrico donde es probable que las temperaturas sigan ascendiendo.

Por tood ello, los careteles electónicos dispuestos alo largos de las princpales autovías y autopistas del país emiten el mensaje de "Riesgo alto de Incendios". Un mensaje con el que Dirección General de Tráfico (DGT) quiere advertir, especialmente, a los conductores que fuman en el coche.

Actualmente, tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo puede suponer una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. La normativa considera esta conducta una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente.

La multa por tirar colillas por la ventanilla del coche asciende a 500 euros y conlleva la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir. Esta sanción se aplica cuando el conductor arroja una colilla u otro objeto susceptible de generar un incendio o poner en peligro la circulación.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial prohíbe expresamente arrojar a la vía o a sus inmediaciones cualquier objeto que pueda provocar incendios o afectar a la seguridad vial. Por este motivo, las autoridades consideran especialmente grave lanzar colillas desde un vehículo, explican los expertos de RACE.

Según el Ministerio de Medioambiente, el 3 % de los incendios forestales tiene su origen en las colillas abandonadas o lanzadas desde algún vehículo. Por ello, las campañas de concienciación insisten en evitar esta práctica durante todo el año, especialmente en verano.

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Antiguamente, este gesto se castigaba con multas de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Sin embargo, con la reforma de la Ley de Tráfico 18/2021 este hecho se agravó hasta la situación actual con los 500 euros de multa (250 euros con el pronto pago) y la retirada de los 6 puntos del carnet de conducir.