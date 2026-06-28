Multado con más de su salario por la nueva norma que ya se publica en el BOE: inmovilización del vehículo por parte de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han interceptado, durante el transcurso de un punto de verificación de alcohol y drogas, al conductor de un patinete eléctrico que casi cuadruplicaba la tasa de alcoholemia.

El conductor, un hombre de 25 años de edad, arrojó una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la legalmente permitida para este tipo de vehículos.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo en las proximidades del Grao de Gandia (Valencia) y gracias a la intervención de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, se pudo evitar un siniestro de graves consecuencias, debido a la vulnerabilidad de este tipo de conductores, cuando circulaba teniendo las condiciones psicofísicas mermadas por la considerable tasa de alcohol con la que conducía el vehículo, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Al tratarse de un vehículo de movilidad personal, los agentes actuantes incoaron un expediente sancionador del vigente Reglamento General de Circulación, que se sanciona con una multa de 1.000 euros y conlleva la inmovilización del vehículo hasta que desaparezcan las causas que la motivaron.

Al conductor también se le denunció por no haber inscrito el patinete eléctrico en el Registro Nacional de Vehículos de DGT, siendo obligatorio el registro de este tipo de vehículos desde enero de 2026.

Tal y comoe xplican los expertos de RACE, en 2026, tener un patinete eléctrico ya no es solo cuestión de cargar la batería y salir a la calle. La nueva normativa introduce cambios importantes: además de estar certificado, el vehículo debe inscribirse en el Registro de Vehículos Personales Ligeros, llevar una etiqueta identificativa visible y contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Las reglas básicas de circulación no cambian —la velocidad máxima sigue en 25 km/h y continúa prohibido circular por las aceras—, pero sí cambia el control sobre estos vehículos. A partir de ahora, cada patinete deja de ser anónimo: debe estar identificado de forma individual y vinculado a su titular, lo que permite comprobar si cumple los requisitos técnicos y si está asegurado.

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No todos los usuarios, eso sí, están en la misma situación. Los patinetes adquiridos antes del 22 de enero de 2024 podrán seguir circulando hasta el 1 de enero de 2027 aunque no tengan certificado. Después de esa fecha, solo podrán hacerlo los que se ajusten plenamente a las exigencias técnicas y administrativas. La ausencia de seguro no es un mero trámite pendiente: constituye infracción. Según la información difundida por la DGT tras la entrada en vigor del nuevo sistema, carecer del seguro obligatorio puede conllevar multas que oscilan aproximadamente entre los 202 y los 610 euros. Si el vehículo está circulando sin seguro en vigor, la sanción puede situarse en una horquilla superior, entre 250 y 800 euros, en función de cómo se califique el vehículo y las circunstancias del caso.