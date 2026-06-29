Multas de 600 a 900 euros después de repostar gasolina 95 y salir con el coche tras las subidas de precios, con Asturias y Palencia entre las más caras: la Guardia civil extrema la vigilancia

Repostar en las estaciones de servicio más baratas permite ahorros de al menos un 10% en carburante, una rebaja que se traduce en una factura anual hasta 300 euros más económica en gasolina y 250 euros en diésel que repostando en la mayoría de las grandes cadenas, según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, el análisis de OCU, que compara los precios de más de 12.000 estaciones de servicio, destaca a BonÀrea como la cadena más barata en diésel y gasolina 95, con supermercados y estaciones de servicio en Cataluña y zonas limítrofes; seguida de Alcampo y los autoservicios 'low cost' GM Oil. Con ahorros un poco menores pero también interesantes estarían AN Energéticos, Petroprix, Esclatoil, Plenenergy y Ballenoil.

Frente a las cadenas más caras, el estudio estima que el ahorro es de unos 20 céntimos de euro por litro, es decir, unos 10 euros en un repostaje de 50 litros.

Por provincias, el informe también apunta importantes diferencias de precio, con Navarra, Teruel, Lleida y Barcelona liderando el ranking de posible ahorro. Asimismo, todo el noreste encabeza los precios más bajos, por la presencia de cadenas muy baratas como BonÀrea, AN Energéticos o Esclatoil.

Mientras, entre las provincias más caras destacan Baleares, Palencia, Asturias y Ávila, con gasolineras un 5% más onerosas de media, según el estudio de la organización.

La variación de los precios de la gasolina puede suponer un quebradero de cabeza para los conductores, especialmente ahora que llegan las vacaciones de verano y se prevén millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Un hecho que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar. Un delito que no sale gratis y sobre el que la Guardia Civil ha puesto ahora su vigilancia y contra el que se lucha, por ejemplo, poniendo cámaras de vigilancia en las gasolineras. Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

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En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.