La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 3 de julio, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones.

La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Tráfico está preparando un dispositivo especial, con medidas concretas que comunicará en las próximas semanas.

A este dispositivo habrá que sumar la Operación Paso del Estrecho (OPE) con motivo del incremento de vehículos con matrícula extranjera que circulán por las vías nacionales. En total se estiman que unos 800.000 vehículos atravesarán España para embarcar con destino al norte de África. Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad de estos desplazamientos, la DGT mantiene un dispositivo específico en coordinación con el resto de los organismos implicados. El operativo incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.

En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, está activo el Sistema de Información de Fronteras, con más de 2.400 paneles de mensaje variable a lo largo de toda la ruta y están desplegadas más de 2.000 cámaras que permiten conocer con antelación los tiempos y ritmo de llegada de vehículos a los puertos. En total, participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios, en un operativo que implica a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.