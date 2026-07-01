La multa de 200 euros que ya está llegando a los motoristas en varias ciudades como Oviedo o Madrid por el error con la Zonas Bajas de Emisiones: las cámaras extrema la vigilancia

La Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ya se ha instalado en diferentes ciudades de la geografía nacional no está exenta de polémica.

La finalidad principal de la ZBE es mejorar la calidad del aire y la salud pública, reducir la contaminación acústica y fomentar una transición hacia una movilidad más sostenible", en cumplimiento de la normativa nacional y europea. La ordenanza se fundamenta en un "sólido marco legal" y tiene como objetivos principales reducir la contaminación ambiental, proteger la salud pública, impulsar la movilidad sostenible y mejorar la eficiencia energética.

Oviedo, Guadalajara, Madrid y otras ciudades ya la tiene implantada, aunque en el caso de esta última, la justicia se ha puesto seria. Y es que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones de la capital.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso, en el que se acuerda dicha inadmisión contra la sentencia, de 17 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dicha sentencia estimó parcialmente el recurso formulado por Vox frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de septiembre de 2021, que modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018. La sentencia del TSJM anuló artículos referidos a la delimitación y régimen de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones. No obstante, las localidades siguen sancionando a los conductores y uno de los colectivos más sorprendidos por estas sanciones son el de los motoristas.

La multa por entrar a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con una moto no permitida asciende a 200 euros (100 euros con descuento por pronto pago). Se considera una infracción grave, aunque no conlleva la retirada de puntos del carnet de conducir.

La etiqueta B identifica a las motocicletas y ciclomotores homologados según la normativa de emisiones Euro 2.

Todas las motocicletas y ciclomotores que no reúnan alguna de estas características, se quedan fuera del distintivo ambiental de la DGT y, por tanto, quedan clasificados como vehículos más contaminantes, algo que supone cerca del 50 % del parque de motos en España.

Puedes adquirir la etiqueta ambiental de moto en cualquier oficina de correos al precio de 5 euros, igual que cuesta la etiqueta de los turismos y furgonetas. Si no sabes si a tu motocicleta o ciclomotor le corresponde etiqueta, ni cuál de ellas, puedes comprobarlo en este enlace de la DGT.