La multa de 200 euros que van a recibir miles de conductores en los próximos días: revisión obligatoria de guanteras a partir del 3 de julio

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 3 de julio, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones.

La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Del total de desplazamientos previstos entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

Por tanto, la Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: Primera operación especial de verano del 3 al 5 de julio; operación especial 1 de agosto del 31 de julio al 2 de agosto; operación especial 15 de agosto del 14 al 16 de agosto y operación retorno del verano del 28 al 31 de agosto.

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará, según la DGT, un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias. Durante el retorno del domingo, el tráfico se concentrará en sentido hacia los núcleos urbanos, donde se prevén las principales retenciones por la tarde y primeras horas de la noche.

Por otro lado, este será el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo. Según la DGT, la implantación de la V-16 conectada está suponiendo un "salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras". Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.

La DGT recuerda que la multa por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros. Si te quedas inmovilizado en la vía y no la utilizas, la multa puede ascender hasta los 200 euros. Y, hay más, porqué si pones la baliza v-16 para señalizar el accidente y bajas del coche sin el chaleco reflectante, puedes ser multado con 200 euros, dado que es obligatorio ponerse esta prenda si se abandona el coche por accidente o avería en una vía interurbana.