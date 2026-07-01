La multa que van a recibir los menores de 25 años por viajar con copiloto: la Guardia Civil vigila y sanciona este gesto tan habitual en ciudades
La sanción también se incrementa por circular a 57 kilómetros por hora
Los patinetes eléctricos se han convertido en un elemento habitual en las ciudades. Ya no es raro ver a usuarios desplazándose en este Vehículo de Movilidad Personal (VMP) entre los coches. Eso sí, hay una imagen común que solemos ver a menudo, pero que en realidad es motivo de sanción: ir dos personas.
La normativa española prohíbe circular con dos o más ocupantes, independientemente de la edad de los pasajeros o de la potencia del vehículo. Los patinetes eléctricos están diseñados y homologados para el transporte individual, por lo que llevar acompañantes supone una infracción y aumenta considerablemente el riesgo de accidente, explican desde RACE.
no es posible llevar a un menor, aunque sea un trayecto muy corto, en un patinete eléctrico. Ciertas personas creen que llevar a un niño pequeño delante o detrás del conductor está permitido, pero legalmente sigue considerándose que el vehículo lleva dos ocupantes. Por ello, la conducta puede ser sancionada por las autoridades de tráfico o por la policía local. Circular con dos personas en un patinete eléctrico puede conllevar una multa de 100 euros, según los criterios sancionadores aplicados por la DGT y los distintos ayuntamientos. La sanción se impone por incumplir las condiciones de utilización de los Vehículos de Movilidad Personal, ya que el vehículo está concebido para un único usuario.
En determinadas circunstancias, si además se pone en peligro la seguridad vial o se incumplen otras normas de circulación, podrían acumularse otras sanciones adicionales. La velocidad, la obligatoriedad del seguro, que el vehículo esté registrado son algunos de los elementos que más se vigilan este tipo de controles policiales dentro del casco urbano.
Las localidades ya vigilan estos vehículos y que se respete la norma de movilidad. Por ejemplo, dentro de la campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) que la Policía Local de Elda está realizando en las últimas semanas, los agentes han inmovilizado durante los últimos días cuatro patinetes eléctricos y han sancionado a sus conductores por carecer de seguro obligatorio y documentación o por haber sido manipulados para incrementar su rendimiento, han explicado desde el consistorio.
De los cuatro patinetes inmovilizados, tres carecían de matrícula, registro y seguro obligatorio y uno de ellos no era reglamentario al poder circular a 57 kilómetros por hora (km/h). Todos los conductores fueron sancionados por estas infracciones y, en otro caso, por circular con dos ocupantes. También fue multado el conductor de un patinete por circular a más de 25 km/h.
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