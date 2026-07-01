Multas de 700 a 900 euros después de repostar diesel y arrancar el coche tras las subida: 9,1 euros al llenar un depósito de 50 litros de gasolina o gasóleo en julio

Los precios diarios de los carburantes en España se han anotado este martes su primera subida en más de un mes, aunque el coste medio de la gasolina y el gasóleo en junio ha rondado niveles del pasado febrero, eso sí, cuando no se aplicaban medidas fiscales por la guerra en Irán (reducción del IVA al 10 %).

Según el histórico del Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de gasolina se ha pagado, de media, a 1,444 euros y el del diésel, a 1,506 euros, este 30 de junio, coincidiendo con el fin de la bonificación temporal del IVA de los carburantes -que vuelve al 21 %- y a las puertas de la primera Operación Salida del verano.

En relación con la gasolina, los datos del Geoportal Gasolineras muestran un ligero repunte en el último día de mes, hasta los 1,444 euros/litro, frente a los 1,441 euros de la jornada anterior, lo que rompe con 39 sesiones a la baja. Con esos 1,444 euros, el litro de este carburante recupera mínimos desde enero. No obstante, hay que tener en cuenta que, por aquel entonces, no había dado inicio la guerra en Irán (lo hizo el sábado 28 de febrero) ni, por tanto, el Gobierno español había puesto en marcha sus medidas anticrisis, que fueron aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo.

La atención gira ahora en torno al nuevo paquete de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, recién lanzado por el Ejecutivo y que no incluye la extensión de la bonificación del IVA de los carburantes, que este miércoles ha vuelto al tipo general del 21 % tras más de tres meses al 10 %.

Así, el apoyo fiscal se concentrará en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

Mientras que los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el nuevo real decreto-ley bajará el ahorro a 9,1 euros al llenar un depósito de 50 litros de gasolina o gasóleo en julio, a 6,05 euros en agosto y a 3,02 euros en septiembre. La variación de los precios de la gasolina puede suponer un quebradero de cabeza para los conductores, especialmente ahora que llegan las vacaciones de verano y se prevén millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país. Un hecho que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar. Un delito que no sale gratis y sobre el que la Guardia Civil ha puesto ahora su vigilancia y contra el que se lucha, por ejemplo, poniendo cámaras de vigilancia en las gasolineras. Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.