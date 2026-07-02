La DGT obligará a pasar la ITV cada seis meses a más de 100.000 vehículos en España

La ITV cambiará para más de 100.000 vehículos en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sacado una nueva normativa que endurece la famosa inspección técnica, obligando a ciertos vehículos a pasar la revisión cada seis meses. ¿Cuáles son los afectados? En primer lugar, los que tengan más de diez años. Y en segundo lugar, la medida afecta a las autocaravanas y más especialmente a las furgonetas camperizadas.

Según datos del departamento que dirige Pere Navarro, su uso ha crecido exponencialmente en los últimos diez años, multiplicándose casi por tres la cifra de este tipo de vehículos desde el 2015. En este tiempo, las autocaravanas y las furgonetas viviendas han pasado de poco más de 48.000 a casi 137.000. De ahí, la necesidad de cambiar las reglas y endurecer la Inspección Técnica de Vehículos.

Categoría M y N

El principal cambio es que ahora la DGT diferencia entre autocaravanas (vehículos de categoría M) y furgonetas camperizadas (vehículos de categoría N), estableciendo plazos diferentes para cada una de ellas.

Así, para las autocaravanas con una antigüedad de hasta 4 años estarán exentos de pasar la ITV; con más de 4, la inspección será bienal; y con más de 10, anual. En el caso de los furgones vivienda, los tiempos son más estrictos. Hasta los diez años, las revisiones son anuales, pero a partir de ahí pasan a ser semestrales. Es decir, dos veces al año.

La nueva instrucción de Tráfico también hace referencia a la circulación de este tipo de vehículo. En concreto, recoge que, con carácter general, las autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo, aunque también han de respetar la normativa y señalización que en vías urbanas de titularidad municipal pudieran haber dispuesto los ayuntamientos.

Esto es así debido a una sentencia del Tribunal Supremo, en la que estima que la Ordenanza de Circulación de un municipio tiene capacidad para limitar los tiempos de estacionamiento, así como para prohibir acampar. El Alto Tribunal entiende que dichas limitaciones o prohibiciones solo tratan de paliar los posibles efectos negativos que el estacionamiento prolongado podría causar en la fluidez y seguridad del tráfico, en el uso peatonal de las calles o en la equitativa distribución de los aparcamientos.

Todas las claves para pasar la ITV

RACE, Real Automóvil Club de España, hace un resumen de puntos clave en los que prestan especial atención en la inspección de la ITV de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio (AECA-ITV). Para empezar, miran que la documentación esté en regla. "Ten el seguro del coche en vigor y lleva los papels del coche a la inspección, tanto el permiso de circulación como la tarjeta ITV", recuerdan.

Evidentemente el estado exterior del vehículo tiene que estar en buen estado. "No debe haber aristas en la carrocería que puedan dañar a los peatones. Procura que no haya oxidación ni corrosión en ningún elemento", dicen desde RACE. De igual forma, en el habitáculo interior todo debe funcionar adecuadamente, ya sea el anclaje de los cinturones, los sistemas de retención infantiles, el anclaje de los asientos a la carrocería o que las puertas cierren adecuadamente.

El sistema eCall también es un elemento esencial para los inspectores. Desde el 27 de septiembre de 2022 inspeccionan en las ITV este sistema de llamada de emergencia, que recoge el Real Decreto 750/2022. Desde el 1 de abril de 2018 los vehículos de nueva homologación fabricados en la Unión Europea están obligados a incorporar este sistema.

Luces

En la revisión son fundamentales las luces. "Preocúpate de que estén bien colocadas y que no deslumbren a los demás. En la ITV lo comprueban a través de un regloscopio (la máquina que ponen delante de los faros durante la revisión). Es importante que las luces estén homologadas. No todas las que nos venden en el mercado lo están. Comprueba que no están fundidas, ya sean las de cruce, las largas, las antiniebla, los intermitentes o el freno trasero", señalan.

Más: las emisiones contaminantes y el ruido. "Comprueba antes de la ITV el estado del catalizador y el nivel de emisiones de tu coche, que tendrá que cumplir con unos límites marcados por la fecha de fabricación del vehículo y el combustible que utilice", apuntan. Asimismo, los frenos deben estar en unas condiciones óptimas para que detengan el coche en el menor número de metros posibles. En las estaciones de ITV se comprueban a través de un frenómetro de rodillos. "Revisa que tanto los discos de freno como las pastillas y el líquido de frenos estén en buen estado", comenta RACE.

Ruedas y motor

Otro elemento es la dirección. "Es una de las piezas clave que nos permite guiar al vehículo y que debe estar adecuadamente revisada para que el coche cumpla tus órdenes con exactitud, por ejemplo, a la hora de evitar un accidente con la maniobra de esquiva". Los trabajadores de la ITV tampoco se olvidan de los neumáticos, que deben tener un dibujo que supere los 1,6 mm de profundidad, el motor, que es el corazón del coche, y las suspensiones