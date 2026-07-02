La Guardia Civil extrema la vigilancia por la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir por los controles que entran en vigor en 24 horas (3 de julio)

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 3 de julio, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones. La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto. Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Y es que estos días hay que tener mucha precaución al volante y recordar que al volante, ni una gota de alcohol.

En España está permitido conducir con una tasa de alcoholemia que no supere los 0,5 g/l de alcohol en sangre (0,25 mg/l en aire espirado), una cantidad que se reduce a 0,3 g/l (0,15 mg/l) en el caso de conductores noveles y profesionales. Conducir bajo los efectos del alcohol se considera delito a partir de 0,6 mg/l de aire espirado o 1,2 g/l en sangre, tal y como recoge el Código Penal. La negativa a someterse a las pruebas de alcohol también está penada con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Además, hay que recordar que cuando un conductor da positivo en alcohol, se le inmoviliza el vehículo, explican desde RACE.

Pero con los menores, las tasas se endurecen. Con la última reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor en marzo de 2022, se establece cuál debe ser la tasa de alcohol para los menores de 18 años que lleven algún tipo de vehículo. Los menores no pueden ingerir nada de alcohol (0,0 g/l o 0,0 mg/l en aire espirado) si quieren conducir un patinete, una bicicleta o un ciclomotor de hasta 125 cc (permiso A1).

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Si un menor conduce bajo los efectos del alcohol, la multa es de 500 euros (siempre que la tasa no supere los 0,50 mg/l) y conlleva la retirada de 4 puntos (salvo si lleva una bicicleta o un patinete eléctrico). Si supera los 0,50 mg/l de alcohol, la multa asciende hasta los 1.000 euros. Si un menor se niega a someterse a las pruebas de alcoholemia, la multa también será de 1.000