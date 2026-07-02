Multado con 100 euros tras la subida de la gasolina antes del fin del IVA: adiós al gesto con la boca

Los precios diarios de los carburantes en España se han anotado este martes su primera subida en más de un mes, aunque el coste medio de la gasolina y el gasóleo en junio ha rondado niveles del pasado febrero, eso sí, cuando no se aplicaban medidas fiscales por la guerra en Irán (reducción del IVA al 10 %).

Según el histórico del Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de gasolina se ha pagado, de media, a 1,444 euros y el del diésel, a 1,506 euros, este 30 de junio, coincidiendo con el fin de la bonificación temporal del IVA de los carburantes -que vuelve al 21 %- y a las puertas de la primera Operación Salida del verano.

En relación con la gasolina, los datos del Geoportal Gasolineras muestran un ligero repunte en el último día de mes, hasta los 1,444 euros/litro, frente a los 1,441 euros de la jornada anterior, lo que rompe con 39 sesiones a la baja. Con esos 1,444 euros, el litro de este carburante recupera mínimos desde enero.

No obstante, hay que tener en cuenta que, por aquel entonces, no había dado inicio la guerra en Irán (lo hizo el sábado 28 de febrero) ni, por tanto, el Gobierno español había puesto en marcha sus medidas anticrisis, que fueron aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo.

De media, el litro de gasolina se ha abaratado en junio hasta los 1,485 euros, en torno a un 4,4 % más económico respecto al mes previo; un 3,2 % respecto a abril y un 9 % respecto a marzo.

Por su parte, el gasóleo también subió de forma leve en el último día de junio, hasta los 1,506 euros/litro, frente a los 1,504 euros de la víspera. En su caso, esta evolución acabó con 35 días consecutivos de descensos.

Y es que la gasolinera es un lugar donde existe un peligro ya que diariamente se comercia con la gasolina, un producto altamente inflamable. Para controlar ese posible peligro, además de la normativa que deben cumplir las compañías proveedoras (Ley 21/1992, de 16 de junio y Real Decreto 2085/1994, entre otras), existen prohibiciones en las gasolineras que tú, como usuario, debes cumplir por el bien y la seguridad de todos, explican desde RACe.

El Reglamento General de Circulación establece las normas de lo que puedes o no hacer en una gasolinera que, al fin y al cabo, es para evitar que se inflame la gasolina que hay en los surtidores- El motivo de no utilizar el teléfono móvil durante el repostaje no es tanto porque se pueda producir una chispa, que es poco probable -aunque tienes que tener cuidado porque estos dispositivos pueden tener electricidad estática-, sino porque te va a distraer durante la maniobra de llenado.

Al igual que con el teléfono móvil, el hecho de fumar también te puede distraer. Pero más allá de esto, la parte más peligrosa es el riesgo que implica encender una cerilla, un mechero o fumar junto al combustible. El riesgo de incendio es alto. La multa por fumar en una gasolinera o usar el móvil en una gasolinera puede ascender hasta los 100 euros.