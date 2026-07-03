La DGT alerta de atascos kilométricos en las autovía que conecta Madrid con Asturias: la Guardia civil ya registra el aparto que va en la guantera

La Dirección General de Tráfico (DGT) está pendiente de varios accidentes y retenciones que están complicando la circulación por carretera en torno a las 14.00 horas de este viernes, al inicio de la primera operación especial salida del verano. Este fin de semana --desde las 15.00 horas del viernes y hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan 4.830.000 millones.

Según el boletín de la DGT, recogido por Europa Press, las dificultades por accidentes se dan principalmente en Madrid en las entradas por la A-4 en Pinto y la A-6 en La Rozas; y en la salida de Barcelona por la C-58 a su paso por Terrassa.

También se registran problemas de circulación en Castellón, en la AP-7 en Peñíscola por un incendio en sentido Valencia; se complica en Alicante la AP-7 en Elche en sentido Alicante capital; en Huelva en su entrada por la A-49 en Chucena; y en Sevilla, en la salida por la AP-4 en las Cabezas de San Juan y la A-4 en Dos Hermanas.

Al margen de estos siniestros, hay complicaciones de circulación en las salidas de Madrid, por la A-1 en el Circuito de Jarama, A-3 en Rivas, A-4 en Pinto, A-5 en Arroyomolinos y A-6 a su paso por El Plantío; en Valencia, dificultades de entrada por la A-3 en Loriguilla y A-7 en Rafelbunyol hacia Alicante.

Finalmente, también hay problemas en las salidas de Sevilla, por la A-49 y A-66 en Camas; se complica la entrada a Almería por la A-92 en Viator; en Málaga, su entrada por la A-7 en Fuengirola y en San Pedro Alcántara en ambos sentidos; y en Huelva, el acceso por la A-49 en Niebla.

La operación contempla cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal, y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Tal y como explicand esde la DGT, La Operación Especial Verano 2026 comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

El primer dispositivo especial arranca este viernes, 3 de julio a las 15:00 horas, y finalizará a las 24:00 horas del domingo, día 5, con una previsión de 4.830.000 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Durante los meses de julio y agosto se desarrollarán campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad en los desplazamientos estivales.

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Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera, el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018 y medidas especiales de regulación y fluidez del tráfico con motivo del eclipse de sol. La multa por no llevar este dispositvo puede llegar a los 100 euros.