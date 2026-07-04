Los primeros controles de Policía tras la Operación Salida de Verano dejan 75 vehículos inmovilizados y enviados al depósito tras la nueva norma del BOE: la Guardia Civil busca el nuevo papel obligatorio

Ayer viernes arrancó la Operación Salida del verano. Un dispositivo que finalizará a las 24 horas del domingo, día 5, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Policía Local de Lorca ha desarrollado durante los últimos días una intensa actividad operativa en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, destacando la retirada de 75 vehículos de movilidad personal (VMP) por diferentes incumplimientos de la normativa vigente y la detención de cinco personas por distintos hechos delictivos, han informado fuentes municipales.

En materia de movilidad, los agentes realizaron 119 controles, de los que 51 estuvieron dirigidos específicamente a los VMP y que permitieron la retirada de 75 vehículos de este tipo, reflejando así la apuesta de la Policía Local por reforzar la vigilancia sobre este tipo de vehículos y garantizar una circulación segura y una mejor convivencia en la vía pública con el cumplimiento de la normativa y la prevención de conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de peatones y conductores. Además, se llevaron a cabo 33 controles en pedanías, llevándose a cabo el resto en el casco urbano.

La DGT ha recordado este martes que los vehículos de movilidad personal (VMP) con un peso superior a 25 kg y velocidad superior a 14 km/h deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehiculos antes del 26 de enero de 2026.

Así lo establece la Ley 5/2025 de 24 de julio, que modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor por la que se crea la obligación de asegurar todos los vehículos de movilidad personal, ya sean considerados vehículos personales ligeros o vehículos a motor a efectos de la ley 5/2025.

La citada norma insta a la Dirección General de Tráfico a regular el registro e inscripción previa como condición para el aseguramiento obligatorio a partir del 2 de enero de 2026.

En este sentido, la DGT ha explicado que, aunque el desarrollo técnico para el registro de los VMP está ya concluido, actualmente se está tramitando el Real Decreto que dará cobertura juridica a la inscripción de todas las categorías de los vehículos de movilidad personal. "Si bien ya han finalizado los trámites de audiencia e información pública, no será posible su aprobación antes del 2 de enero próximo", ha detallado,

De esta forma, Tráfico ha aclarado que, mientras se tramita la regulación correspondiente, "no será aplicable la obligación previa de inscribir los vehículos de movilidad personal hasta que el registro esté debidamente regulado y operativo". Tras la aprobación y entrada en vigor del citado real decreto, "todos los vehículos de movilidad personal quedarán obligados a su inscripción en el Registro de Vehículos, mediante un sencillo procedimiento telemático de inscripción" a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico.

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Cuando se apruebe el real decreto para regulación e inscripción de VMP en el registro, desde esta Dirección General se informará de forma detallada sobre el proceso de inscripción a través de nuestros canales habituales.