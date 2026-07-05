La DGT confirma la baja a de velocidad obligatoria en autopista tras la Operación Salida: multa de 600 euros por circular por encima de los 100 kilómetros por hora
Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA
En apenas unas horas (a las 23.59) culmina la Operación Salida del verano. Un dispositivo que finalizará a las 24 horas de este domingo tras producirse, aproximadamente, 4,8 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico (DGT).
Según ha informado este martes la DGT en un comunicado, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto.
Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT), refuerza en las campañas de 'operación salida' y 'operación retorno' con controles de velocidad que se suman a los radares ya instalados por las diferentes carreteras de nuestro país.
Uno de cada cinco accidentes con víctimas en la carretera están relacionados con el exceso de velocidad, según los datos de la DGT, recuerdan los expertos de RACE. Por eso, esta organización lleva años desarrollando estrategias para intentar controlar que los conductores no sobrepasen los límites de velocidad o que se les penalice por ello.
A pesar de que los límites de velocidad están establecidos por la ley, en realidad las sanciones se ponen teniendo en cuenta el margen de error que tienen los cinemómetros, y que recientemente ha cambiado. Hasta ahora, el margen de tolerancia al que hacemos referencia se calculaba con la conocida como “regla del 5 y del 7”: cuando la velocidad no supera los 100 km/h, ese margen es de 5 km/h en los radares fijos y del 7 km/h en los móviles. Por encima de los 100 km/h, pasamos a hablar de porcentajes: 5 y 7 %, respectivamente. Con la normativa anterior, y en una vía con una velocidad máxima de 120 km/h, en realidad la sanción se emitía a partir de los 131 km/h. ¿Por qué? Pues porque el 7 % de 131 es 9,17 (redondeando a 10); y si a 131 se le restan esos 10 da como resultado 121, cifra a partir de la cual se sobrepasa el límite de velocidad. Por lo tanto, 131 km/h es la velocidad a la que saltaba el radar en autovía.
No obstante, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que el Departamento de Interior considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo e la autovía controlado de 120 km/h a 100.
¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial.
Cabe recordadr que en una autovía con el límite genérico de 120 km/h, la sanción de 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carné se aplican cuando el vehículo circula a más de 191 km/h. Si la velocidad supera los 201 km/h, el exceso se considera un delito penal.
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