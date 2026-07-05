Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras lo ocurrido con el 0,0: la Guardia Civil extrema la vigilancia a partir de este 5 de julio

Hoy día 5 finaliza oficialmente a las 23.59 la Operación Salida del verano. después de producirse 4,8 millones de desplazamientos por carretera, aproximadamente.

Un verano en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha prometido velar por la seguridad de los conductores contando con una cantidad de medios ya sean radares, personal de la Policía y la Guardia civil y otros sistemas de control. Tal y como informa la DGT, los accidentes en carreteras secundarias o vías convencionales concentran aproximadamente entre el 70% y el 75% del total de las víctimas mortales en accidentes de tráfico en vías interurbanas, siendo las salidas de vía el siniestro más habitual.

En estas fechas de fiestas de pueblos y verbenas hay que tener mucho cuidado con no coger el coche y desplazarse. No solo por ser sancionados si se ha consumido alcohol en los diferentes controles que se van a instalar por el país, sino también y más importante, por tu seguridad y a de los que t acompañan, así como la de otros conductores que circulen.

Por ello, desde la DGT luchan por intentar llegar a la tasa del alcohol 0,0 al volante. Una medida que ha sufrido su primer revés en el Congreso. El director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha mostrado convencido de que la bajada de la tasa máxima de alcohol al volante será una realidad en España tras el rechazo de la Cámara baja a esta medida. "Está maduro. Caerá como fruta madura", ha afirmado, para después añadir que "es un tema solo de cuestión de tiempo".

El máximo responsable de la DGT se ha expresado así durante su participación en la presentación de una campaña de concienciación de la Fundación Abertis sobre el peligro de la somnolencia al volante.

Según Pere Navarro, la votación en el Congreso "no la ha perdido el Gobierno, la han perdido los ciudadanos" y ha defendido que la DGT "hizo lo que tenía que hacer" en base a las recomendaciones de los organismos internacionales como la OMS y expertos, y tenía cartas "de apoyo" de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona o la FEMP. "Todo el mundo estaba de acuerdo", ha subrayado incluyendo a las asociaciones de víctimas.

"El Congreso votó lo que votó y que cada uno asuma sus responsabilidades. Me sería muy fácil cargar contra los que han votado en contra. No lo voy a hacer", ha manifestado el director, que ha agregado que bajar la tasa de alcohol "no da votos, pero hay que hacerlo".

Noticias relacionadas

El alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales, según los datos de la Dirección General de Tráfico. La ingesta de alcohol supone un riesgo grave cuando vas al volante, ya que es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe gradualmente las funciones cerebrales. Superar los 0,25 mg/l hasta los 0,50 mg/l conlleva una sanción administrativa de 500 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Por encima de esa cifra, la multa aumenta hasta los 1.000 euros y 6 puntos.