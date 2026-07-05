Multado con 500 euros pese a que circulaba por debajo de la velocidad permitida en autovía: la Guardia civil extrema la vigilancia

Los patinetes se han convertido en un vehículo casi indispensable en ciudad y ya forma parte del parque móvil cotidiano. Más de 700.000 patinetes eléctricos ya circulan por las ciudades españolas, según los datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Debido a su aumento de popularidad, la Dirección General de Tráfico regularizó su uso y desde el pasado 22 de enero de 2024 los nuevos patinetes eléctricos que se ponen a la venta deben estar certificados para poder circular con ellos. No obstante, si tienes un patinete eléctrico que compraste antes del 21 de enero, tienes hasta el 22 de enero de 2027 para adaptarlo y así conseguir un certificado de circulación, explican los expertos de RACE.

El proceso de certificación de VMP permite que el titular de la marca o su representante autorizado obtengan un número de certificado que garantice que el modelo de vehículo cumple con requisitos para poder acogerse a esta categoría de vehículo. Esta certificación de VMP habilita al titular de la marca o su representante a inscribir el número de certificado de VMP en cada vehículo para ese modelo y versión.

Para poder solicitar la certificación de tipo de un VMP, los fabricantes o representantes autorizados deberán estar previamente registrados en el registro de marcas/fabricantes de VMP de la DGT.

Eso sí, a la hora de conducir un patinete debes tener en cuenta que existen una serie de prohibiciones y obligaciones que conllevan sanción. Rodar con un patinete eléctrico por la acera, fuera del carril-bici, está penalizado con una sanción económica de 200 euros. La misma cantidad también se impone si se circula por vías interurbanas, travesías, autopistas o autovías.

Además, hay que respetar la velocidad máxima de 25 km/h y no incrementarla. Circular a más de 25 km/h en un patinete eléctrico en España es una infracción grave. La sanción económica por superar este límite oscila entre 200 y 500 euros, y suele conllevar la inmovilización y retirada inmediata del vehículo al depósito municipal.

Diferentes ciudades de la geografía nacional ya realizan controles policiales de patinetes. Ejemplo de ello es Valencia. La Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local llevó a cabo, entre los días 22 y 28 de junio, una campaña específica de vigilancia y control destinada a verificar que los VMP que circulan por la ciudad se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Vehículos de Movilidad Personal, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

"Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de la seguridad vial y de ordenación de la micromovilidad urbana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para este tipo de vehículos y reforzar la protección del conjunto de usuarios de la vía pública", según ha indicado el concejal de Polícia Local, Jesús Carbonell, quien ha detallado que "durante esta campaña, los agentes realizarán controles específicos en distintos puntos de la ciudad para comprobar la correcta inscripción de los vehículos y la correspondiente identificación registral exigida por la normativa vigente".

El concejal ha recordado que la inscripción en el Registro de Vehículos de Movilidad Personal "constituye un requisito imprescindible para la identificación del vehículo y de su titular, así como un paso previo necesario para la contratación del seguro obligatorio exigido para estos vehículos", y ha informado de que, "transcurridos ya más de cinco meses desde la entrada en vigor de la obligación de inscripción, la campaña tendrá carácter ejecutivo, por lo que los vehículos que circulen incumpliendo esta obligación serán denunciados por los agentes".