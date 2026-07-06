Aluvión de multas de 200 euros por tener la baliza V-16, pero no saber activar la luz correcta: la Guardia Civil extrema los controles este verano
Se trata de un error que están cometiendo muchos conductores
Ya es verano en las carreteras españolas, con millones de desplazamientos de largo recorrido. Según prevé la Dirección General de Tráfico (DGT), entre el 1 de julio y el 31 de agosto se producirán más de 104 millones de movimientos y, en consecuencia, los peligros al volante se multiplican.
Durante las próximas semanas, la Guardia Civil intensificará los controles de velocidad, consumo de drogas y alcohol, con el objetivo de reducir la siniestralidad. También mantendrá la campaña específica de vigilancia de motocicletas en fin de semana, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad, adelantamientos y utilización correcta del casco.
La gran novedad de esta campaña estival es el uso obligatorio de la baliza V-16 para señalizar incidencias en la carretera. Este dispositivo entró en vigor el pasado 1 de enero, por lo que es el primer verano en el que está en funcionamiento. No llevarla en el vehículo puede conllevar multas de 80 euros, como los antiguos triángulos, pero no usarla en caso de emergencia más: hasta 200.
El chaleco
Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir en caso de sufrir una avería o un accidente. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), hay que llevar también el chaleco reflectante, algo que muchos conductores obligan con la nueva baliza V-16. Carecer de él o no ponerlo en caso de avería puede acarrear una sanción de entre 80 y 200 euros.
Luces de emergencia
Y hay más: en caso de avería o accidente, hay que activar las otras luces de emergencia obligatorias. Nos referimos a los cuatro intermitentes de toda la vida o los warning. No ponerlos se considera una infracción grave, sancionable con hasta 200 euros.
Además de todo lo anterior hay que llevar un kit antipinchazos homologado o una rueda de repuesto, y tener en regla el permiso de conducir y la tarjeta de inspección técnica. Junto a ello está también la pegatina de la ITV, conocido técnicamente como distintivo v-19. Tal y como explican desde RACE, "en teoría, cuando pasaste la ITV te dieron la pegatina de la ITV en un color llamativo y la tuviste que colocar en la parte superior derecha del parabrisas. Si no lo hiciste, que sepas que te estás jugando una multa de 80 a 100 euros. Recuerda que la pegatina es solo orientativa, ya que indica el mes y el año, pero no el día concreto en el que te caduca la ITV. Recuerda que la multa por no tener la ITV asciende hasta los 200 euros".
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