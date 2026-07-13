Multado con 200 euros por seguir un partido del Mundial de fútbol: la Guardia Civil extrema los controles en las carreteras españolas

Toda España está pendiente del Mundial de fútbol. La selección jugará este martes, a las 21.00 horas, su segunda semifinal de la historia contra Francia y la expectación es máxima. El partido de España-Bélgica lo siguieron nada menos que 11.454.000 espectadores de media en las cadenas que lo retransmitieron (La 1 y La 2, Teledeporte y DAZN Mundial) con una cuota de pantalla del 76,5 por ciento.

Pero seguir el Mundial desde el coche puede traer grandes disgustos en forma de multas de 200 euros y retirada de seis puntos en el carné de conducir. Y es que algunos conductores pueden no conformarse con escuchar la retransmisión de un partido por radio y recurrir directamente a poner la televisión en el móvil, ya que hoy en día la mayoría de conductores llevan sus teléfonos en los soportes del coche. Esto se considera una falta grave. Ni siquiera con el semáforo en rojo se puede manipular el móvil y muchos menos conducir viendo un partido por el rabillo del ojo.

Más controles

Con las vacaciones de verano y los millones de desplazamientos que se prevén durante los próximos meses, la Guardia Civil están intensificando los controles en las carreteras españolas. La gran novedad de esta campaña estival es el uso obligatorio de la baliza V-16 para señalizar incidencias en la carretera. Este dispositivo entró en vigor el pasado 1 de enero, por lo que es el primer verano en el que está en funcionamiento. No llevarla en el vehículo puede conllevar multas de 80 euros, como los antiguos triángulos, pero no usarla en caso de emergencia más: hasta 200.

Distracciones al volante

Sin embargo, además de los excesos de velocidad, una de las grandes batallas de la Dirección General de Tráfico (DGT) es combatir las distracciones al volante y más en concreto con el móvil. Escribir mensajes, leer noticias o buscar información, hacer fotos o grabar vídeos, leer mensajes, hablar por el móvil sin el manos libres, escoger música y hasta consultar el GPS. En todo estos casos, las multas son de 200 euros y retirada de seis puntos en el carné de conducir.

Tampoco vale tener el móvil en cualquier soporte. Según explica RACE, tiene que ser uno que no obstaculice la visión. "Si quieres utilizar uno lo que debes tener en cuenta es que no incumpla ninguna norma del Reglamento General de Circulación y que no suponga una distracción para ti".

Por ejemplo, dice RACE, hay algunos soportes que se utilizan con una ventosa en el cristal o se cuelgan del retrovisor. "Esos no son válidos si los colocas en mitad del parabrisas y te limitan la visibilidad durante la conducción; debes colocarlos en una zona que no te impida ver los demás vehículos de la vía. En el caso de que un agente te pare, será él quien valore si el soporte te quita o no la visión. En caso afirmativo, basándose en el incumplimiento del artículo 19 del RGC, la multa sería de 100 euros", explican. Por eso, los más aconsejables son los que se ubican por debajo de la línea de visión del parabrisas y que se sujetan con unos imanes o directamente van anclados a las rejillas de ventilación.