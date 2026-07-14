Vuelco para la zona azul: no te pueden multar si aparcas y no pones el ticket en el interior del coche

Te llega una multa por aparcar mal y pagas sin casi mirar la denuncia para acogerte a la reducción del 50%. Pero lo que desconocen muchos conductores es que muchas veces esas denuncias contienen errores, por lo que podrían recurrir y conseguir que le anulasen la sanción. Así lo explica RACE, que asegura que "si existen errores en la denuncia, la señalización era incorrecta o se dieron circunstancias excepcionales, puedes presentar alegaciones" contra la multa.

En este sentido, lo primero que debes hacer es fijarte muy bien en los datos que recoge la denuncia. La información del vehículo (matrícula, marca y modelo), la información de la persona denunciada (nombre, apellidos y dirección), la identificación del agente que formuló la denuncia, el lugar, la fecha y la hora de la infracción, así como una descripción clara del motivo de la sanción.

"La existencia de un defecto de forma puede ser un motivo para recurrir una multa, especialmente cuando afecta a la identificación de la infracción o dificulta el ejercicio del derecho de defensa. No obstante, ten presente que no cualquier error supone automáticamente la anulación de la multa, especialmente si se trata de un fallo material que no afecta al fondo de la denuncia", comentan.

Sin ticket

Según RACE, "si te multaron por no tener un ticket de la zona azul o verde visible, pero puedes demostrar que sí habías abonado el estacionamiento o disponías de una tarjeta de residente, una autorización especial o una tarjeta para personas con movilidad reducida en vigor, ese justificante puede servir para fundamentar el recurso".

Cuando la notificación de la multa se envía fuera de los plazos establecidos por la ley, también se puede reclamar. ¿Y cuáles son esos plazos? Son tres meses si la infracción es leve, seis si es grave y hasta un año si es muy grave.

Otra situación por la que podrías conseguir la anulación de una multa de aparcamiento es si tuviste que estacionar el vehículo por una situación imprevista. Es decir, una emergencia médica o una avería. Eso sí, "en estos casos, será importante aportar toda la documentación que acredite esas circunstancias".