Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Multas de 200 euros este verano por llevar el portátil en el coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas

Se considera una infracción grave

La Guardia Civil advierte de que este comportamiento en carretera puede conllevar penas de cárcel y no solo multas

La Guardia Civil advierte de que este comportamiento en carretera puede conllevar penas de cárcel y no solo multas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandra Carreño

Con el auge del teletrabajo, hoy en día son muchos los que viajan en verano a su segunda residencia y llevan el ordenador portátil en el coche. Pero cuidado, porque la Guardia Civil, que ha intensificado los controles en las carreteras españolas con motivo de la operación especial del verano, está poniendo mil ojos en todo aquello que puede comprometer la seguridad del conductor y de sus ocupantes.

Durante los próximos meses se esperan millones de desplazamientos de largo recorrido por las vías españolas. En concreto, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan  más de 104 millones de movimientos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. A los ya manidos mensajes de advertencia de "reduzca la velocidad, mantenga la distancia de seguridad o haga paradas durante el viaje", se suman otros, como la obligatoriedad de llevar siempre en el coche la nueva baliza V-16 para preseñalizar averías, accidentes o cualquier otro tipo de emergencia. No llevarlo implica multas de 80 euros, como los antiguos triángulos, pero no ponerlo en caso de emergencia mucho más. hasta 200 euros.

Cinturones traseros

Una cosa que desconocen muchos conductores es que hay que abrochar los cinturones de la parte trasera del coche aunque no vaya nadie sentado. Esto es así porque, los cinturones funcionarían como una especie de arnés de contención frente a la carga que llevamos en el maletero, en el caso de sufrir una colisión.

Todo va en el maletero

Otro aspecto muy desconocido es que no se debe llevar nunca ningún objeto suelto dentro del habitáculo. Ni siquiera el bolso ni el portátil. Todo debe ir bien guardado en el maletero. "Si viajas, asegura bien la carga en el maletero. En caso de frenazo brusco, cualquier objeto suelto se convierte en un grave peligro para los ocupantes", ha advertido recientemente la Guardia Civil. Y según diversos estudios, casi la mitad de los conductores incumplen esta norma y llevan objetos sueltos dentro del coche.

En caso de choque o frenazo bruscos, cualquiera de estos objetos se convierten en un proyectil capaz de golpear y herir a los ocupantes. La DGT pone como ejemplo que un bolso lleno a 90 km/h equivaldría al peso de un toro de lidia, un portátil se convertiría en un jabalí (85 kilos) si vamos a 50 km/h y un oso pardo (275 kg) si circulamos a 90. De igual forma, el impacto de un móvil suelto sería como un gallo (3,9 kilos) a 50 km/h y de un perro Cocker (12,5) a 90 km/h. Un biberón lleno equivaldría a una avutarda (15,5 kg) a 50 km/h y a una oveja (50 kg) a 90 km/h.

Noticias relacionadas y más

Llevar objetos sueltos en el coche, como el portátil sobre el asiento del copiloto o detrás, se considera una infracción grave, sancionable con multas de hasta 200 euros.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  2. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  3. El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
  4. El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
  5. Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
  6. Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
  7. Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia
  8. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Multas de 200 euros este verano por llevar el portátil en el coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas

Multas de 200 euros este verano por llevar el portátil en el coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas

Más de 300 proyectos se presentan para la residencia de artistas del Palacio de San Andrés, en Gijón

Más de 300 proyectos se presentan para la residencia de artistas del Palacio de San Andrés, en Gijón

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire de gran capacidad que es la más barata del mercado: disponible por menos de 40 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire de gran capacidad que es la más barata del mercado: disponible por menos de 40 euros

El pozo Santa Bárbara ofertará desde agosto una visita virtual a la mina: ya está lista la sala inmersiva en la que suena el turullu y canta el Coro Minero de Turón

El pozo Santa Bárbara ofertará desde agosto una visita virtual a la mina: ya está lista la sala inmersiva en la que suena el turullu y canta el Coro Minero de Turón

VÍDEO: Estos son los tres imprescindibles que no pueden faltar en el Boombastic

La concejala Olaya Suárez coordinará el equipo que dirigirá Podemos Asturies hasta celebrar primarias

La concejala Olaya Suárez coordinará el equipo que dirigirá Podemos Asturies hasta celebrar primarias

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las bermudas vaqueras más baratas del mercado: en dos colores por menos de 4 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las bermudas vaqueras más baratas del mercado: en dos colores por menos de 4 euros

En imágenes: taller de runas y de creación de personajes en el Celsius de Avilés

En imágenes: taller de runas y de creación de personajes en el Celsius de Avilés
Tracking Pixel Contents