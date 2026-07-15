Multas de 200 euros este verano por llevar el portátil en el coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
Se considera una infracción grave
Con el auge del teletrabajo, hoy en día son muchos los que viajan en verano a su segunda residencia y llevan el ordenador portátil en el coche. Pero cuidado, porque la Guardia Civil, que ha intensificado los controles en las carreteras españolas con motivo de la operación especial del verano, está poniendo mil ojos en todo aquello que puede comprometer la seguridad del conductor y de sus ocupantes.
Durante los próximos meses se esperan millones de desplazamientos de largo recorrido por las vías españolas. En concreto, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan más de 104 millones de movimientos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. A los ya manidos mensajes de advertencia de "reduzca la velocidad, mantenga la distancia de seguridad o haga paradas durante el viaje", se suman otros, como la obligatoriedad de llevar siempre en el coche la nueva baliza V-16 para preseñalizar averías, accidentes o cualquier otro tipo de emergencia. No llevarlo implica multas de 80 euros, como los antiguos triángulos, pero no ponerlo en caso de emergencia mucho más. hasta 200 euros.
Cinturones traseros
Una cosa que desconocen muchos conductores es que hay que abrochar los cinturones de la parte trasera del coche aunque no vaya nadie sentado. Esto es así porque, los cinturones funcionarían como una especie de arnés de contención frente a la carga que llevamos en el maletero, en el caso de sufrir una colisión.
Todo va en el maletero
Otro aspecto muy desconocido es que no se debe llevar nunca ningún objeto suelto dentro del habitáculo. Ni siquiera el bolso ni el portátil. Todo debe ir bien guardado en el maletero. "Si viajas, asegura bien la carga en el maletero. En caso de frenazo brusco, cualquier objeto suelto se convierte en un grave peligro para los ocupantes", ha advertido recientemente la Guardia Civil. Y según diversos estudios, casi la mitad de los conductores incumplen esta norma y llevan objetos sueltos dentro del coche.
En caso de choque o frenazo bruscos, cualquiera de estos objetos se convierten en un proyectil capaz de golpear y herir a los ocupantes. La DGT pone como ejemplo que un bolso lleno a 90 km/h equivaldría al peso de un toro de lidia, un portátil se convertiría en un jabalí (85 kilos) si vamos a 50 km/h y un oso pardo (275 kg) si circulamos a 90. De igual forma, el impacto de un móvil suelto sería como un gallo (3,9 kilos) a 50 km/h y de un perro Cocker (12,5) a 90 km/h. Un biberón lleno equivaldría a una avutarda (15,5 kg) a 50 km/h y a una oveja (50 kg) a 90 km/h.
Llevar objetos sueltos en el coche, como el portátil sobre el asiento del copiloto o detrás, se considera una infracción grave, sancionable con multas de hasta 200 euros.
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