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La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano

Muchos conductores desconocen que este gesto es sancionable

Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: La Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria

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Alejandra Carreño

La campaña especial de vigilancia de la DGT (Dirección General de Tráfico)del verano ya ha empezado para controlar los millones de desplazamientos por carretera que se producirán en los próximos meses. Las previsiones es de más de 104 millones de movimientos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. En este periodo, se desarrollarán cuatro operaciones: la primera concluyó el pasado domingo, día 5, a las 24.00 horas, y las siguientes irán del 31 de julio al 2 de agosto; del 14 al 16 de agosto; y del 28 al 31 de agosto.

La gran novedad de esta campaña estival es el uso obligatorio de la baliza V-16 para señalizar incidencias en la carretera. Este dispositivo entró en vigor el pasado 1 de enero, por lo que es el primer verano en el que está en funcionamiento. No llevarla en el vehículo puede conllevar multas de 80 euros, como los antiguos triángulos, pero no usarla en caso de emergencia más: hasta 200.

Mal uso del teléfono móvil

Pero hay otras multas que los conductores no tienen en cuenta. Desde hace unos años, la primera causa de accidentes mortal son las distracciones y más en concreto el mal uso del teléfono móvil. Bajo ningún concepto se debe usar mientras se conduce. Ya el simple hecho de tenerlo en la mano o de chatear o navegar estando parado en un semáforo en rojo ya es sancionable por la Guardia Civil.

¿Qué se considera hacer un mal uso del móvil? Escribir mensajes, leer noticias o buscar información, hacer fotos o grabar vídeos, leer mensajes, hablar por el móvil sin el manos libres, escoger música y hasta consultar el GPS. En todo estos casos, las multas son de 200 euros y retirada de seis puntos en el carné de conducir.

Uso de soportes en el coche

Tampoco vale tener el móvil en el soporte. Según explica RACE, no existe una homologación concreta sobre el soporte móvil para el coche. "Si quieres utilizar uno lo que debes tener en cuenta es que no incumpla ninguna norma del Reglamento General de Circulación y que no suponga una distracción para ti". Esto quiere decir que no obstaculice la visión, básicamente.

Por ejemplo, dice RACE, hay algunos soportes que se utilizan con una ventosa en el cristal o se cuelgan del retrovisor. "Esos no son válidos si los colocas en mitad del parabrisas y te limitan la visibilidad durante la conducción; debes colocarlos en una zona que no te impida ver los demás vehículos de la vía. En el caso de que un agente te pare, será él quien valore si el soporte te quita o no la visión. En caso afirmativo, basándose en el incumplimiento del artículo 19 del RGC, la multa sería de 100 euros", explican.

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Los soportes de móvil que se ubican por debajo de la línea de visión del parabrisas y que se sujetan con unos imanes o directamente van anclados a las rejillas de ventilación son los más aconsejables porque restan menos visibilidad.

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