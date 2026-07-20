Multado con 200 euros por ciruclar a la velocidad permitida e incorporarse a la carretera: la Guardia Civil extrema la viglancia por lo ocurrido con la R-1

Con la llegada del verano se producen millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país con motivo de las vacaciones y acudir a nuestros destinos favoritos de playa o montaña para desconectar. En total, la DGT tiene previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país hasta el 31 de agosto.

La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

A la hora de circular hay que tener en cuenta diversos aspectos si no queremos ser sancionados. Y no hablamos solo de respetar la velocidad máxima obligatoria en cada vía y no dar positivo en los diferentes controles de alcohol y drogas, sino también de tener en cuenta otras señales de tráfico. De entre todas las señales de tráfico que existen en el Reglamento General de Circulación, el stop es una de las más comunes e indica la obligación de parar, independientemente de que esté en una señal vertical o pintada en el asfalto, explican desde RACE.

En el artículo 151 del Reglamento General de Circulación se mencionan las señales de prioridad que existen, entre las que están la R-2, que hace referencia a la detención obligatoria o stop.

Esta señal indica “la obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime”. Además, se añade que “si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía”.

Saltarse esta norma conlleva una falta grave y, por tanto, implica una sanción económica de 200 euros. Esta norma también se aplica para los ceda el paso, regulados por la señal de tráfico R-1, que consiste en un triángulo blanco con el vértice hacia abajo y borde rojo. Su función principal es obligarte a reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos en la próxima intersección o carril de incorporación.