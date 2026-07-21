El cartel con el que la DGT ya advierte de la multa de 500 euros y 6 puntos tras abrir la ventanilla del coche en autovía: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Riesgo extremo de incendios en prácticamente toda España pero, sobre todo, con el ojo puesto en Guadalajara. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este martes que se empieza "a ver la luz" para la extinción del incendio forestal de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha calcinado ya 29.000 hectáreas, ya que el dispositivo de extinción está empezando a contener los flancos del fuego, y "dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria".

Respecto a las temperaturas, La ola de calor que arranca este martes mantiene a Aragón y a otras seis comunidades autónomas -Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana- con aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas que podrían alcanzar o superar los 41 grados, informa la Aemet es su página web.

En el nordeste peninsular, toda la comunidad de Aragón, además de las provincias de Lleida y Tarragona (Cataluña), han activado una jornada más el nivel naranja por máximas que escalarán hasta los 37 y 39 grados.

En Andalucía hay alerta naranja en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén por altas temperaturas entre 40-41 grados, mientras que en el resto de la comunidad el aviso es amarillo (peligro bajo) por registros entre los 36 y 38 grados.

En comunidades del Mediterráneo, la Región de Murcia y la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana) están en naranja por calor con máximas que escalarán hasta los 40-41 grados, mientras que en las Baleares la alerta naranja por calor sofocante sólo afectará a la isla de Mallorca, donde se prevén hasta 39 grados.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Por ello, no es de extrañar que la Dirección General de Tráfico (DGT) alerte en los paneles luminosos que se distribuyen por las principales autovías del país de "Riesgo extremo de incendio".

Tirar una colilla por la ventana del coche es una conducta sancionada por la normativa de tráfico en España. Además de poner en riesgo la seguridad vial, puede provocar incendios y daños medioambientales. La infracción puede conllevar una multa económica importante y la pérdida de puntos del permiso de conducir. Estas son las sanciones y consecuencias que debes conocer, tal y como explican los expertos de RACE.

Actualmente, tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo puede suponer una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. La normativa considera esta conducta una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente. Ciertas personas creen que arrojar una colilla desde el coche es una infracción menor, pero la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva años advirtiendo de las consecuencias de este gesto: además de ensuciar la vía pública, una colilla encendida puede provocar incendios forestales devastadores.

Antiguamente, este gesto se castigaba con multas de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso. Sin embargo, con la reforma de la Ley de Tráfico 18/2021 este hecho se agravó hasta la situación actual con los 500 euros de multa (250 euros con el pronto pago) y la retirada de los 6 puntos del carnet de conducir.