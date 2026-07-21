Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La multa de 500 euros con sanción en el permiso que están recibiendo los conductores tras abandonar la fiesta del pueblo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Puede conllevar penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años

Agentes de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

Con el verano es el momento de las esperadas fiestas de los pueblos, romerías y verbenas. Es cierto que en algunas zonas de España los desplazamientos entre pueblos son algo más complejos debido a una falta de infraestructura de transporte interurbano (autobuses, trenes o taxis). Por ello, son muchos los que optan por coger el coche para desplazarse. Una decisión que les puede salir muy cara.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la tasa de alcohol al volante ya que su consumo es el segundo factor que influye en los accidentes en carretera y el responsable del 28 % de los siniestros mortales.

La campaña, que se ha presentado este lunes, se mantendrá hasta el próximo domingo, siete días durante los que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará los controles de consumo de alcohol y otras drogas en las carreteras, con la colaboración de las policías autonómicas y locales.

La campaña, según ha informado la DGT en un comunicado, responde a la necesidad de reducir los comportamientos de mayor riesgo para la seguridad vial, entre los que se encuentra el consumo de alcohol y de drogas. De hecho, el alcohol estuvo presente en el 28 por ciento de los siniestros mortales registrados en 2024, en los que se contabilizaron 273 fallecidos.

El número de fallecidos en siniestros viales en los que al menos una persona conductora dio positivo en la prueba de alcoholemia se incrementó en un 9 por ciento en 2024, en relación con el año anterior, y en un 24 por ciento sobre 2019.

Unas cifras en sintonía con la Memoria 2024 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que constata que el 34 por ciento del total de los conductores fallecidos y sometidos a autopsias y análisis toxicológico dieron positivo a alcohol y un 16,4 por ciento a drogas. Además, en el 23 por ciento de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 mg/l.

Noticias relacionadas

Las multas y sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en España se dividen en tramos dependiendo de la tasa de alcohol en aire espirado y de tu perfil como conductor (con carácter general, el límite legal es de 0,25 mg/l y de 0,15 mg/l para noveles y profesionales). Entre 0,25 y 0,50 mg/l (o de 0,15 a 0,30 mg/l para noveles/profesionales) la multa es de 500 euros y retirada de 4 puntos del carnet. Más de 0,50 mg/l (o reincidentes en el último año) y la multa de 1.000 euros y retirada de 6 puntos del carnet. Más de 0,60 mg/l se considera delito penal contra la seguridad vial. Puede conllevar penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  3. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lancha de pelo con secador más barata del mercado: con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina
  5. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  6. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  7. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  8. Oviedo hace retumbar a la Catedral tras el triunfo de España: 'Partido perfecto en el día perfecto

La multa de 500 euros con sanción en el permiso que están recibiendo los conductores tras abandonar la fiesta del pueblo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La multa de 500 euros con sanción en el permiso que están recibiendo los conductores tras abandonar la fiesta del pueblo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Etapa 16 del Tour de Francia, en directo

Etapa 16 del Tour de Francia, en directo

La Cámara de Comercio impulsa un plan pionero para que ocho empresas avilesinas den el salto hacia una gestión de residuos más eficiente

La Cámara de Comercio impulsa un plan pionero para que ocho empresas avilesinas den el salto hacia una gestión de residuos más eficiente

Gran interés por el mercado de San Mateo: recibe 55 solicitudes para 28 puestos

Gran interés por el mercado de San Mateo: recibe 55 solicitudes para 28 puestos

Los tribunales asturianos fijan criterio definitivo sobre los interinos: indemnizaciones de hasta 10.000 euros, pero sin conversión automática a fijos

Los tribunales asturianos fijan criterio definitivo sobre los interinos: indemnizaciones de hasta 10.000 euros, pero sin conversión automática a fijos

Ocho hombres y mujeres reconocidos por su aportación a la sociedad moscona: Amigos de Grado entrega sus distinciones de julio

Ocho hombres y mujeres reconocidos por su aportación a la sociedad moscona: Amigos de Grado entrega sus distinciones de julio

Asturias pierde a un "enorme cocinero" y una "persona extraordinaria": muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente

Asturias pierde a un "enorme cocinero" y una "persona extraordinaria": muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
Tracking Pixel Contents