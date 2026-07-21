La multa de 500 euros con sanción en el permiso que están recibiendo los conductores tras abandonar la fiesta del pueblo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Con el verano es el momento de las esperadas fiestas de los pueblos, romerías y verbenas. Es cierto que en algunas zonas de España los desplazamientos entre pueblos son algo más complejos debido a una falta de infraestructura de transporte interurbano (autobuses, trenes o taxis). Por ello, son muchos los que optan por coger el coche para desplazarse. Una decisión que les puede salir muy cara.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la tasa de alcohol al volante ya que su consumo es el segundo factor que influye en los accidentes en carretera y el responsable del 28 % de los siniestros mortales.

La campaña, que se ha presentado este lunes, se mantendrá hasta el próximo domingo, siete días durante los que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará los controles de consumo de alcohol y otras drogas en las carreteras, con la colaboración de las policías autonómicas y locales.

La campaña, según ha informado la DGT en un comunicado, responde a la necesidad de reducir los comportamientos de mayor riesgo para la seguridad vial, entre los que se encuentra el consumo de alcohol y de drogas. De hecho, el alcohol estuvo presente en el 28 por ciento de los siniestros mortales registrados en 2024, en los que se contabilizaron 273 fallecidos.

El número de fallecidos en siniestros viales en los que al menos una persona conductora dio positivo en la prueba de alcoholemia se incrementó en un 9 por ciento en 2024, en relación con el año anterior, y en un 24 por ciento sobre 2019.

Unas cifras en sintonía con la Memoria 2024 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que constata que el 34 por ciento del total de los conductores fallecidos y sometidos a autopsias y análisis toxicológico dieron positivo a alcohol y un 16,4 por ciento a drogas. Además, en el 23 por ciento de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 mg/l.

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Las multas y sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en España se dividen en tramos dependiendo de la tasa de alcohol en aire espirado y de tu perfil como conductor (con carácter general, el límite legal es de 0,25 mg/l y de 0,15 mg/l para noveles y profesionales). Entre 0,25 y 0,50 mg/l (o de 0,15 a 0,30 mg/l para noveles/profesionales) la multa es de 500 euros y retirada de 4 puntos del carnet. Más de 0,50 mg/l (o reincidentes en el último año) y la multa de 1.000 euros y retirada de 6 puntos del carnet. Más de 0,60 mg/l se considera delito penal contra la seguridad vial. Puede conllevar penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.