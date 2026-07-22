Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia los conductores que no llevan la nueva v-13 este verano

Ahora que quedan unos días para la llegada del mes de agosto, la Dirección General de Tráfico (DGT) prepara su segunda gran operación salida del verano, después de la del pasado agosto.

En total, la DGT tiene previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país hasta el 31 de agosto. La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Con motivo de esta operación salida, la DGT ha anunciado dará un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial". Así lo ha anunciado el director general de la DGT, Pere Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en las que se ha referido a esta baliza, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 y con el que ha tratado de decir adiós a todas las dudas que hay sobre el futuro de este dispositivo. Navarro ha explicado que en estos momentos la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza, de la que ha dicho que presenta "ventajas" con respecto al triángulo de señalización, ya que incorpora luz, está conectada y no es necesario bajar del vehículo para instalarla.

Pero más allá del uso de este dispositivo, que tantos titulares ha copado en los últimos meses, hay que tener en cuenta otra sanción que suele olvidarse hasta que ya es demasiado tarde. Y es que este verano es un momento en el que muchos conductores noveles disfrutarán r su recién estrenado permiso de conducir y poder desplazarse con libertad. Eso sí, la DGT recuerda que es importante llevar con ellos y bien señalizada en la parte trasera la v-13 o, lo que es lo mismo, el distintivo con la 'L' mayúscula blanca sobre fondo verde que indica que el conductor de ese vehículo es novel.

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No llevar la placa "L" (señal V-13) siendo conductor novel (primer año de carné) conlleva una multa de 100 euros (infracción leve), sin retirada de puntos. Es obligatorio colocarla en la parte trasera izquierda del coche. También multan por llevarla si ya pasó el año de antigüedad