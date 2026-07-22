Multado con 200 euros un conductor por no llevar la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano en busca de este dispositivo

Ahora que quedan unos días para la llegada del mes de agosto, la Dirección General de Tráfico (DGT) prepara su segunda gran operación salida del verano, después de la del pasado agosto.

En total, la DGT tiene previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país hasta el 31 de agosto. La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

Con motivo de esta operación salida, la DGT ha anunciado dará un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial".

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Y qué pasa con aquellos usuarios que tengas más de un vehículo. ¿Sirve la misma baliza conectada? ¿Debo tener dos y hacer otro desembolso? La DGT vuelve a aclarar esta duda: "La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia y, por tanto, es obligatoria su dotación para los vehículos cuando estén circulando. No existe impedimento en ir cambiándola de un vehículo a otro, mientras no circulen simultáneamente. En este caso, el inconveniente de no disponer de una baliza V-16 para cada vehículo puede ser el riesgo de olvido de cambio de un vehículo a otro". Así que puedes tener una baliza, siempre y cuando la lleves en el coche que está en funcionamiento en caso de que tengas una avería. ¿Y si te compras un coche nuevo, debes cambiar de baliza por su configuración? "Si cambias de coche y utilizas una baliza que ya tenías en otro vehículo, no necesitas realizar ningún tipo de configuración. Lo único que debes recordar es llevarla siempre a mano y correctamente cargada", explican desde la Dirección General de Tráfico.

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Por último, la sanción por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros pero, ojo, si te bajas del vehículo, pese a que hayas colocado perfectamente este dispositivo y no lleves el chaleco reflectante, la guardia Civil te puede sancionar con hasta 200 euros.