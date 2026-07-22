Multado con 200 euros tras parar en un control de tráfico, dar negativo en todo, pero no llevar bien la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia y las denuncias ya se han enviado

La Dirección General de Tráfico (DGT) está llevando a cabo una campaña de control de drogas y alcohol al volante que ya se ha saldado con cientos de denunciados por los agentes de la Guardia Civil o la Policía.

El operativo especial de la Policía Local de Palma en marco de la campaña de la DGT para la vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante se ha saldado con 291 vehículos inspeccionados y 54 denuncias por varias infracciones.

En un comunicado publicado este miércoles, el cuerpo policial ha detallado que el dispositivo se ha desarrollado entre los días 13 y 19 de julio de 2026 en el que los agentes instruyeron un atestado por la vía penal contra un conductor que superó el umbral de la tasa de alcohol permitida.

También sancionaron de forma administrativa a otro conductor por dar positivo en la prueba de detección de sustancias estupefacientes mientras iba al volante.

A pesar de que el foco principal de la campaña era el consumo de alcohol y drogas, al revisar la documentación y las condiciones de seguridad de los vehículos parados los policías generaron un balance total de 54 denuncias por diversas infracciones.

La infracción más recurrente fue la circulación con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, con un total de 31 sanciones. Circular con la ITV (cuya pegatina indicativa es la v-19) caducada se considera una infracción grave sancionada con una multa de 200 euros (reducida a 100 con el pronto pago), sin pérdida de puntos. En ciertos casos, la cuantía puede aumentar hasta 500 euros y el vehículo podría ser inmovilizado si las autoridades detectan defectos graves o si la inspección tiene resultado negativo.

Además, se formularon siete denuncias por cuestiones relacionadas con permisos o licencias de conducción irregulares y se retiró un vehículo por circular sin el seguro de responsabilidad civil.

En cuanto a las medidas de seguridad pasiva y convivencia, los agentes extendieron dos denuncias por no hacer uso de los sistemas de retención infantil homologados, dos por circular sin el cinturón de seguridad por parte de pasajeros y una por utilizar el teléfono móvil al volante.

También se sancionó a dos usuarios del Vehículo de Movilidad Personal (VMP) y al conductor de un ciclomotor por no llevar el casco de protección, así como a un conductor por circular con un tubo de escape sin silenciador.

De forma paralela al tráfico, se levantó un acta por tenencia de drogas mientras que las denuncias restantes para alcanzar el total se tramitaron por otros motivos de tráfico.