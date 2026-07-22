Multado con la pérdida de vigencia del permiso de conducción: la Guardia Civil manda un mensaje a los nacidos entre 1946 y 1956

La Guardia Civil ha detectado a un conductor, de 80 años, sin las capacidades psicofísicas necesarias para la conducción durante un siniestro vial que tuvo lugar en la tarde del pasado 3 de julio, en la carretera A- 127, en las inmediaciones de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

En el accidente, consistente en la colisión frontal de un turismo con un vehículo articulado, resultó herido el conductor del turismo. Al lugar se desplazaron los servicios sanitarios y una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros para restablecer la seguridad en el punto y realizar las labores de investigación necesarias para poder determinar la responsabilidad del siniestro.

Durante la inspección ocular, la patrulla pudo apreciar que el conductor del turismo, inicialmente responsable del siniestro, a su parecer, no poseía las capacidades psicofísicas necesarias para conducir un vehículo a motor.

El conductor del turismo, un varón de 80 años de edad, con domicilio en Zaragoza, ante las carencias que los agentes observaron en sus aptitudes para la conducción, decidieron iniciar el procedimiento para la solicitud a la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, de la realización de una propuesta de revisión extraordinaria de las mismas.

Tras la propuesta de revisión extraordinaria, formulada por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la Jefatura Provincial de Tráfico, podrá abrir al conductor un expediente de pérdida de vigencia del permiso de conducción.

Si se constata la desaparición de alguno de los requisitos para el otorgamiento del permiso, puede conllevar la pérdida de vigencia del carné de conducir y por tanto la imposibilidad del seguir conduciendo, tal y como se recoge en el Artículo 70 de la Ley de Tráfico Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.

Por parte de Guardia Civil, se incide en la necesidad de ser autocríticos y si se es consciente de la perdida o disminución de las capacidades se deben asumir y tras asesorarse con los servicios sanitarios se debe suspender el ejercicio de la conducción de vehículos.

Hay que ser conscientes de que la utilización de los servicios de transporte públicos beneficia en varios sentidos, el principal, evitar poner en riesgo la integridad y la del resto de usuarios, así como participar de los beneficios que reporta la utilización de los servicios públicos desde una perspectiva de sostenibilidad.

En el caso de no ser capaces de apreciar esta carencia de capacidades, de forma individual, se agradece la colaboración ciudadana en forma que familiares o amigos, que siendo conocedores de esa falta de aptitud en la conducción, sepan que se puede acudir a la Dirección General de Tráfico (DGT), utilizando el canal presencial o la Sede Electrónica; así como a través de los Cuerpos de Seguridad del Estado para instar el procedimiento.

Esta forma de proceder ayudará a que entre todos se alcancen unas mayores cotas de seguridad a la movilidad. Cabe recordar que a partir de los 70 años, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que el carnet de conducir debe renovarse obligatoriamente cada 2 años. No existe una edad máxima legal para conducir en España siempre que se superen los reconocimientos médicos y psicotécnicos.