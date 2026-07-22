El nuevo pago de 1.411,94 euros al año que van a tener que hacer los conductores y que afecta especialmente a los nacidos entre 1982 y 1990

Los precios de los seguros de coche vuelven a batir su récord histórico al aumentar su prima media en un 7,45% interanual durante el segundo trimestre de 2026, elevando el precio hasta los 1.411,94 euros (97,93 euros más), según el informe 'Índice de precios del seguro de coche' elaborado por el comparador online Kelisto.es.

Respecto a los tres primeros meses del año, la variación aumenta hasta el 12,73%, lo que implica 159,47 euros más. "Se trata de un nuevo repunte de la tendencia alcista de los últimos años, que parecía haberse relajado en los últimos meses. Los seguros a todo riesgo, impulsados por el aumento de la siniestralidad, son los principales responsables de este incremento", han explicado los autores del estudio realizado a partir de 23.000 tarificaciones mensuales de los usuarios del portal web.

Por modalidades, el seguro a terceros, la opción más básica, experimentó una bajada interanual de 35,02 euros (-6,51%), al pasar de una prima media de 538,03 euros en el mismo periodo de 2025 a 503,01 euros. El seguro a terceros ampliado, la modalidad más contratada en España y con coberturas intermedias, también redujo su precio medio en 27,44 euros (-4,62%), pasando de 594,33 euros a 566,89 euros.

En cambio, el seguro a todo riesgo sin franquicia registró un importante encarecimiento: su prima media alcanzó los 3.165,91 euros, 356,26 euros más (+12,68%) que un año antes, convirtiéndose en el principal factor que ha impulsado el aumento de la prima media del seguro de coche por encima de los 1.400 euros durante este trimestre.

"El aumento de precio viene determinado por las pólizas a todo riesgo, que son las que más dinero le cuestan a las aseguradoras. La principal consecuencia de esta situación es que la desigualdad en los seguros de coche es cada vez mayor: los perfiles de mayor riesgo o los que quieran --o necesiten-- una póliza con mayores protecciones pagarán mucho más que otro tipo de conductores", ha detallado la portavoz de Seguros de Kelisto.es, Virginia Cordero.

Entre los factores que condicionan el precio, el comparador apunta al perfil del conductor, la siniestralidad y la inflación. En el primero de los casos, desde la entidad ponen de manifiesto que la diferencia entre asegurar a un conductor joven con poca experiencia y a otro con varios años de carné puede superar los 1.500 euros anuales. Así, desde el comparador atestiguan que durante este último trimestre, los conductores de hasta 24 años pagaron una prima media de 3.142,08 euros, más del doble que los cliente de entre 35 y 44 años, cuya prima se situó en 1.367,24 euros.

Sobre la siniestralidad, los datos de la Dirección General de Traficos (DGT) reconocen que a comienzos de junio el número de fallecidos en accidentes de tráfico aumentó cerca de un 50% respecto al año anterior, rompiendo la tendencia descendente registrada en los últimos meses. "Esto influye directamente en el precio de la póliza, ya que las aseguradoras utilizan las cifras oficiales de siniestralidad para calcular el riesgo y, así, establecer el precio de las pólizas", subraya el estudio.

La multa por no tener seguro de coche en España oscila entre los 601 y los 3.005 euros. La cuantía exacta depende de factores como si el vehículo estaba circulando o estacionado, el tiempo que ha estado sin asegurar y la reincidencia. El vehículo será inmovilizado y llevado al depósito hasta presentar el recibo en vigor.