El panel de la DGT que anuncia la multa de 1.000 euros que va a llegar a los conductores en las próximas horas: la Guardia Civil extrema la vigilancia de manera aleatoria

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la tasa de alcohol al volante ya que su consumo es el segundo factor que influye en los accidentes en carretera y el responsable del 28 % de los siniestros mortales.

La campaña que comenzó el pasado lunes y termino, supuestamente el domingo, sigue en marcha tal y como se puede ver en los diferentes paneles informativos que se distribuyen a lo largo y ancho de las autovías españolas. Una campaña en la que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensifica los controles de consumo de alcohol y otras drogas en las carreteras, con la colaboración de ls policías autonómicas y locales.

La campaña, según ha informado la DGT en un comunicado, responde a la necesidad de reducir los comportamientos de mayor riesgo para la seguridad vial, entre los que se encuentra el consumo de alcohol y de drogas. De hecho, el alcohol estuvo presente en el 28 por ciento de los siniestros mortales registrados en 2024, en los que se contabilizaron 273 fallecidos.

El número de fallecidos en siniestros viales en los que al menos una persona conductora dio positivo en la prueba de alcoholemia se incrementó en un 9 por ciento en 2024, en relación con el año anterior, y en un 24 por ciento sobre 2019.

Las multas y sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en España se dividen en tramos dependiendo de la tasa de alcohol en aire espirado y de tu perfil como conductor (con carácter general, el límite legal es de 0,25 mg/l y de 0,15 mg/l para noveles y profesionales).

Entre 0,25 y 0,50 mg/l (o de 0,15 a 0,30 mg/l para noveles/profesionales) la multa es de 500 euros y retirada de 4 puntos del carnet. Más de 0,50 mg/l (o reincidentes en el último año) y la multa de 1.000 euros y retirada de 6 puntos del carnet. Más de 0,60 mg/l se considera delito penal contra la seguridad vial. Puede conllevar penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.