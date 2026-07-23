Multado con 200 euros por conducir con chanclas: la Guardia Civil ya aplica el nuevo Reglamento de Circulación y extrema la vigilancia este verano
La norma afecta también al resto de pasajeros
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio una modificación del Reglamento General de Circulación con el objetivo de "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía". Estos son peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal. Por primera vez la norma recoge la definición de “usuario vulnerable de la vía” e introduce novedades en la circulación que la Guardia Civil está vigilando en plena campaña especial de verano.
En lo que respecta a las motocicletas, los principales cambios son cuatro. A partir de ahora, será obligatorio el uso de guantes de protección tanto para conductores como pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, así como calzado cerrado en todo tipo de vías. Si no se cumple, ambas infracciones son consideradas graves, lo que supone una sanción económica de 200 euros.
Esto quiere decir que conducir o ir de pasajero con chanclas o sandalias podría implicar una multa de 200 euros.
La segunda novedad es que se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo. El tercer cambio afecta a los cascos: tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados. Por su parte, los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.
El real decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2026, excepto los artículos referidos al alumbrado obligatorio para VMP y al casco homologado para usuarios de motocicletas que lo harán el 1 de octubre de 2027. Por su parte, el artículo relativo a la obligación de guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas; mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.
El nuevo Reglamento General de Circulación incorpora otras muchas novedades, que afectan a los vehículos de movilidad reducida, bicicletas y equipamiento de protección. También hay normas específicas para vías urbanas e interurbanas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación
- Un pájaro que chocó con un avión, un fallo eléctrico y cientos de pasajeros tirados (con noche en el aeropuerto incluida): el caos 'surrealista' en un vuelo Málaga-Asturias
- Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente 'muy fresco
- El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios