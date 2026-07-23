Multado con 200 euros por conducir con chanclas: la Guardia Civil ya aplica el nuevo Reglamento de Circulación y extrema la vigilancia este verano

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio una modificación del Reglamento General de Circulación con el objetivo de "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía". Estos son peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal. Por primera vez la norma recoge la definición de “usuario vulnerable de la vía” e introduce novedades en la circulación que la Guardia Civil está vigilando en plena campaña especial de verano.

En lo que respecta a las motocicletas, los principales cambios son cuatro. A partir de ahora, será obligatorio el uso de guantes de protección tanto para conductores como pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, así como calzado cerrado en todo tipo de vías. Si no se cumple, ambas infracciones son consideradas graves, lo que supone una sanción económica de 200 euros.

Esto quiere decir que conducir o ir de pasajero con chanclas o sandalias podría implicar una multa de 200 euros.

La segunda novedad es que se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo. El tercer cambio afecta a los cascos: tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados. Por su parte, los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

El real decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2026, excepto los artículos referidos al alumbrado obligatorio para VMP y al casco homologado para usuarios de motocicletas que lo harán el 1 de octubre de 2027. Por su parte, el artículo relativo a la obligación de guantes de protección homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas; mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características de los que se usan en la actualidad.

El nuevo Reglamento General de Circulación incorpora otras muchas novedades, que afectan a los vehículos de movilidad reducida, bicicletas y equipamiento de protección. También hay normas específicas para vías urbanas e interurbanas.