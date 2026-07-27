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La bajada de velocidad máxima a 70 kilómetros por hora, el motivo de la multa de hasta 600 euros que van a recibir los conductores que hayan circulado por Asturias: la DGT extrema la vigilancia

El importe de todas las multas de tráfico, por cualquier tipo de infracción, no solo exceso de velocidad, subió el pasado año en Asturias un 29,9 por ciento

La bajada de velocidad máxima a 70 kilómetros por hora, el motivo de la multa de hasta 600 euros que van a recibir los conductores que hayan circulado por Asturias: la DGT extrema la vigilancia

La bajada de velocidad máxima a 70 kilómetros por hora, el motivo de la multa de hasta 600 euros que van a recibir los conductores que hayan circulado por Asturias: la DGT extrema la vigilancia

Jota Caral / Foto: Luisma Murias

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Manuel Riu

El importe total de las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) por exceso de velocidad en las carreteras asturianas ascendió el pasado año a 6 millones de euros, lo que supone un aumento del 67,6 por ciento respecto al ejercicio anterior, según un informa publicado este jueves por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Se trata del sexto mayor incremento entre las provincias españolas, solo por detrás de Almería (+ 180 %), Granada (+ 166.9 %), Valencia (+ 87 %), Alicante (+ 83,5 %) y Santa Cruz de Tenerife (+ 75,3 %).

El importe de todas las multas de tráfico, por cualquier tipo de infracción, no solo exceso de velocidad, subió el pasado año en Asturias un 29,9 por ciento, hasta 12,6 millones de euros.

Igualmente se trata del sexto mayor aumento a nivel provincial tras Granada (+71, 4%), Alicante (+ 38,1 %), Valencia (+ 34,6 %), Valladolid (también + 34,6 %) y Almería (+ 32,5 %).

La AEA ha denunciado que los radares de la DGT tuvieron el año pasado un récord de actividad con una recaudación cercana a los 246,8 millones de euros, un 14 por ciento más que en 2024.

Esta organización ha identificado los 50 radares "más multones", entre los más de mil que tiene la DGT desplegados por toda la red de carreteras.

La actividad de estos 50 radares "más multones" llevaron a la imposición de 1.342.285 multas a lo largo del ejercicio.

Entre esta cincuentena de cinemómetros con más actividad, tres se encuentran situados en carreteras asturianas, entre ellos, el instalado a finales de 2024 en el kilómetro 377 de la N-634, en el término municipal de Nava.

Este radar, que se encuentra situado en un tramo con velocidad limitada a 70 kilómetros por hora, a la altura de la localidad de Quintana, fue el que más multas puso entre todos los dispositivos que la DGT tiene instalados en Asturias.

Frente a las 18 sanciones que propició durante las últimas semanas que estuvo en funcionamiento en 2024, el pasado año impuso 19.062 multas y se situó en el puesto 31 de los radares "más multones" de España.

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En la lista se encuentran también dos dispositivos situados en la A-66: uno situado en el kilómetro 34, a la altura de El Caleyo, sentido Gijón, que multó a 15.924 vehículos durante el pasado año, y otro instalado en el kilómetro 29, que detectó 15.916 excesos de velocidad.

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