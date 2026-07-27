La DGT emite un comunicado "evitando los desplazamientos" en las próximas horas: aviso a los ciudadanos por las carreteras cortadas
La DGT pide extremar la vigilancia a pocas horas del inicio de la Operación Salida del verano
Los incendios forestales que están afectando a distintas localidades de España están provocando el corte de 39 carreteras en seis provincias, de las que doce se encuentran en Toledo, diez en Ávila, siete en la Comunidad de Madrid y en Castellón, dos en Guadalajara, y una en Huelva, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
En torno a las 12.00 horas, en la provincia de Toledo están cerradas al tráfico las carreteras CM-5001, en El Cornicabral; CM-5002 y TO-1375, en El Real de San Vicente; CM-5006 y CM-5053, en La Iglesuela del Tiétar; CM-5100, en San Román de los Montes; CM-5005 y CM-543, en Escalona; TO-1364 y TO-1368, en Castillo de Bayuela; TO-1385, en Almendral de la Cañada, y TO-1560, en Almorox, según los datos de la DGT.
En Ávila permanecen cortadas las vías AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, en Cebreros; AV-901 y AV-902, en Burgohondo; AV-904, en Guisando; CL-501, en Santa María del Tiétar, y la N-403, a la altura de Las Cruceras.
En la Comunidad de Madrid siguen afectadas la M-501, M-512 y M-541, entre Navas del Rey y Venta del Cojo; la M-507 y la M-540, en Villa del Prado; la M-510, en Valdemorillo, y la M-533, en El Alcor.
Asimismo, permanecen cerradas en Castellón la CV-200, en Almedíjar; la CV-203, en Ayódar; la CV-215 en Algimia de Almonacid; la CV-219, en Chóvar; la CV-223, en Nules, y la CV-2261 y la CV-230, en La Vall d'Uixó (Castellón);
Asimismo, están cortadas la GU-147, en Hiendelaencina, y la GU-151, en Condemios de Arriba (Guadalajara), así como la A-475, en Villanueva de las Cruces (Huelva).
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazarse por las carreteras de la Sierra Oeste de Madrid, así como por las zonas afectadas de Ávila y Toledo, y que se mantengan informados a través de los canales oficiales.
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