La multa de más de 200 euros que van a recibir 1,3 millones de conductores tras lo ocurrido en 2025: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron una cifra récord de 246,8 millones euros en 2025, un 14% más que en el ejercicio anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Según AEA, este incremento se debe a la activación de nuevos dispositivos "estratégicos" por parte de la DGT. El dinero obtenido por exceso de velocidad supone el 41,5% del total de los ingresos por multas de tráfico en España, sin contar las impuestas en el País Vasco y Cataluña, según el informe.

Solo 50 de los más de 1.000 radares desplegados por la geografía española concentraron 1.342.285 denuncias, representando casi la mitad del impacto económico de la campaña, explica AEA.

El radar más activo en 2025 se encuentra en la provincia de Valencia, ubicado en el kilómetro 326 de la vía A-7, con 90.766 denuncias, frente a las seis registradas en 2024. Le sigue uno en Alicante, en el kilómetro 7 de la CV-905, con 72.557 denuncias, y otro en Navarra, en el kilómetro 127 de la A-15, con 67.445 denuncias. Cinco radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) colocados en carreteras que transitan por Castilla y León se encuentran entre los 50 que más multan en España, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) recogido por Europa Press.

En concreto, el que más sanciones impone en la Comunidad se encuentra en el kilómetro 99 de la autovía A-52, en la provincia de Zamora, que registró 30.301 denuncias en 2025 (10.319 el año anterior).

Por provincias, Valencia lidera la recaudación con 18,9 millones de euros, un 87% más, seguida de Madrid (17,9 millones, -5,12%), Cádiz (16,5 millones, +22%), Alicante (13,2 millones, +83,5%) y Málaga (12,6 millones, -10,5%).

El informe de AEA califica estos radares como "cazadores" y critica que la mayoría de las denuncias se formulan en autopistas y autovías, no en las carreteras secundarias, donde se produce el 70% de los accidentes con víctimas.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que la DGT debería replantearse su política de radares, ya que "no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación".

Cabe recordar que cuando superas el límite de velocidad y llegas a una falta muy grave, además de la multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos, este acto se puede considerar un delito (según el artículo 379 del Código Penal). Esto conlleva alguna de las siguientes variantes: una pena de prisión de 3 a 6 meses; una multa de 6 a 12 meses; trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.