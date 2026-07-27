La multa de 500 euros que van a recibir los nacidos entre 1966 y 1976 por no llevar la nueva v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El parque de vehículos de dos ruedas en España ha superado por primera vez los cuatro millones de unidades, tras crecer un 46% en la última década, según datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) difundidos este lunes por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).

En concreto, al cierre de 2024 circulaban en España más de 4 millones motocicletas, escúteres y ciclomotores, frente a los 2,75 millones registrados en 2014, en un contexto marcado por el aumento de la movilidad urbana y las dificultades para aparcar en las grandes ciudades.

Por categorías, las motocicletas son las que han experimentado el mayor crecimiento. Entre 2019 y 2024 su número aumentó un 27%, hasta alcanzar los 2,44 millones de unidades. Los escúteres también registraron una evolución positiva, con un incremento del 29%, hasta situarse en 1,25 millones.

En cambio, los ciclomotores mantienen una tendencia descendente. Durante ese mismo periodo, el parque pasó de 425.577 a 334.694 unidades, lo que supone una caída cercana al 21%.

En cuanto al perfil de los conductores, los hombres siguen siendo mayoritarios, especialmente entre los usuarios de motocicletas, donde representan el 92% del total, frente al 8% de mujeres. En el caso de los escúteres y los ciclomotores, la presencia femenina es mayor y ronda el 20%.

El estudio también constata un progresivo envejecimiento de los usuarios de vehículos de dos ruedas. En los últimos cinco años, el número de conductores de motocicletas de entre 50 y 60 años aumentó en más de 211.000 personas, mientras que entre los usuarios de escúteres el incremento fue de más de 105.000.

Según Unespa, esta evolución está vinculada al envejecimiento demográfico y al elevado peso de la generación del 'baby boom' en la población española.

A este aspecto hay que añadir que el 37% de las motocicletas que circulan por España no tienen la inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor, según los datos de la Dirección General de Tráfico analizados en un informe elaborado por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

En cifras totales, de las 4.369.990 motocicletas registradas, al menos 1.606.377 no tienen la ITV al día. El porcentaje es aún mayor en el caso de los ciclomotores, entre los que un 76% no tienen la inspección técnica en vigor. "A pesar de los esfuerzos y las campañas de seguridad de la DGT en el control de la ITV y las campañas de concienciación realizadas por AECA-ITV todavía casi 4 de cada 10 motos que están en las carreteras y ciudades españolas podrian no estar cumpliendo con los estándares de seguridad vial y protección del medio ambiente", ha explicado el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.

La multa por circular con la ITV caducada o desfavorable es de 200 euros, y puede subir a 500 euros si el resultado de la inspección previa fue negativo. Tener una cita previa para ir a la estación no te da permiso para conducir con la ITV caducada.