Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada en ciudad pero no fijarse en la nueva R-118: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la publicación en el BOE

Las ciudades y la Dirección General de Tráfico (DGT) modifican la normativa con motivo de la profileración de nuevas formas de transporte como patinetes y bicicletas eléctricas.

La DGT y el Reglamento General de Circulación ya han comenzado a estipular normas para limitar, registrar y controlar estos vehículos en carretera El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal (VMP) conocidos como patinetes en el Registro Nacional de Vehículos, que gestiona la DGT del Ministerio del Interior.

Además, muchas ciudades de España están limitando el acceso de estos vehículos a ciertas zonas de la ciudad. Circular con un patinete eléctrico u otro Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en zonas restringidas por la señal R-118 constituye una infracción grave, lo que conlleva una multa de 200 euros. Se trata de una señal de tráfico circular con fondo blanco, un borde rojo y un pictograma negro que prohíbe la entrada a los vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos.

Y no es la única obligación que tienen estos patinetes. Los VMO deben contar ahora con un seguro de responsabilidad civil, estar identificados y figurar en el nuevo Registro de Vehículos Personales Ligeros puesto en marcha por la DGT. El objetivo es que, si se produce un accidente, exista una cobertura que responda frente a posibles daños personales o materiales a terceros, tal y como recuerdan los expertos de RACE. El seguro obligatorio para los patinetes eléctricos es uno de los cambios más importantes que han llegado este año, pero no es el único. La nueva normativa también introduce medidas relacionadas con el registro de los vehículos, su identificación y el control sobre quién circula con ellos.

La idea es que los VMP dejen de funcionar como vehículos prácticamente imposibles de identificar en caso de accidente, infracción o problema con el seguro. Además del seguro y del registro, los VMP deben seguir respetando las normas básicas de circulación: no pueden superar los 25 km/h ni circular por la acera, y solo puede viajar una persona por vehículo.

Circular sin seguro no solo puede acabar en multa: el verdadero problema aparece cuando hay un accidente de por medio. Un golpe a un peatón, daños a un coche aparcado o una caída con lesiones pueden terminar convirtiéndose en una reclamación económica importante si el conductor no tiene una cobertura que responda frente a terceros.

Las sanciones por no disponer de seguro pueden variar según el caso, pero las multas pueden situarse entre los 200 y los 800 euros. Además, si el vehículo no tiene cobertura, el propietario tendrá que asumir personalmente los daños materiales o personales que se produzcan.