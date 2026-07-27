Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles
Una imagen muy típica por zonas urbanas que supone una multa directa
Ahora que quedan unos días para la llegada del mes de agosto, la Dirección General de Tráfico (DGT) prepara su segunda gran operación salida del verano, después de la del pasado agosto.
En total, la DGT tiene previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país hasta el 31 de agosto. La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.
Se trata de un momento en el que muchos conductores cargarán sus coches y se desplazarán junto a sus cpmpañeros perrunos al destino de vacaciones que hayan elegido. Pero, mucho ojo si vas a viajar con perro este verano. La Guardia Civil está extremando los controles para vigilar cómo viajan las mascotas en los coches. Llevar al perro suelto dentro del automóvil y con la cabeza asomando por la ventanilla, una imagen muy típica por zonas urbanas, es multa directa. Las sanciones pueden llegar hasta los 200 euros.
¿Qué dice la normativa? El artículo 13 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el conductor debe garantizar que nada le entorpece ni dificulta su visibilidad. Para eso debe procurar “la adecuada colocación de objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”. Esto significa, avisa la Dirección General de Tráfico (DGT), que los perros “no puede viajar suelto, ni con la cabeza por fuera de la ventanilla, ni sentarse encima del piloto". Tienen que ir bien sujetos.
Si el animal no viaja bien sujeto y protegido, su dueño o persona responsable se expone a una cuantiosa multa. Pero más allá de la sanción económica, lo más importante es la seguridad tanto de tu mascota como de las personas que viajan contigo. Un animal suelto puede provocar distracciones en el conductor, Io que puede llegar a provocar una colisión, explican desde RACE.
"La entrada en vigor, el pasado 29 de septiembre, de la controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales incorpora muchos cambios encaminados a proteger a las mascotas. Una norma que no habla solo de prevenir el maltrato y/o abandono de los animales, sino que fija las condiciones mínimas en las que estos deben vivir, aborda la educación de sus dueños y establece prohibiciones y obligaciones respecto a la forma en la que estos pueden ser trasladados".
La ley estipula que dejar a un animal dentro de un vehículo estacionado está prohibido si, con ello, se pone en peligro la vida del animal. Así lo contempla la ley de bienestar animal en su artículo 24: “No dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro”. En este punto, conviene recordar que un coche puede sobrecalentarse incluso con las ventajas bajadas o estando a la sombra. “Según algunos estudios, aunque la temperatura exterior sea de 22º, el interior del automóvil puede alcanzar los 47 grados en una hora, porque los cristales convierten la luz en calor”, tal y como informa La Vanguardia.
En cualquier caso, la nueva ley sí contempla la posibilidad de que un animal permanezca dentro de un vehículo cerrado, siempre y cuando se aseguren las condiciones necesarias que garanticen el bienestar animal: en su artículo 60.2, la normativa recién aprobada dice que “cuando los animales de compañía deban permanecer en vehículos estacionados, se adoptarán las medidas pertinentes para que la aireación y la temperatura sean adecuadas”.
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