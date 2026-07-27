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La Policía confirma la reducción de velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en poblado y los controles que va a realizar: multas de 600 euros en las próximas horas

Solo 50 de los más de 1.000 radares desplegados por la geografía española concentraron 1.342.285 denuncias, representando casi la mitad del impacto económico de la campaña

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL / Europa Press

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Manuel Riu

La Policía Local de Cartagena desarrollará entre los días 3 y 9 de agosto una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de prevenir los siniestros viales y concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites establecidos.

Durante esos días se instalarán dispositivos de radar móvil tanto en vías del casco urbano como en las distintas diputaciones del término municipal, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La Policía Local recuerda que los límites genéricos de velocidad en vías urbanas son de 20 kilómetros por hora en vías con plataforma única de calzada y acera, 30 kilómetros por hora en vías con un único carril por sentido y 50 kilómetros por hora en aquellas con dos o más carriles por sentido, salvo que exista una señalización específica.

La Policía Local ha hecho un llamamiento a los conductores para que respeten los límites de velocidad, adapten la conducción a las condiciones de la vía y extremen la precaución con el fin de contribuir a mejorar la seguridad vial y proteger a los usuarios más vulnerables.

Las sanciones por superar la velocidad en poblado (vías urbanas) van desde los 100 euros sin pérdida de puntos hasta los 600 euros, la retirada de 6 puntos e incluso RACE penas de prisión si se considera delito.

Los radares de la DGT recaudaron una cifra récord de 246,8 millones euros en 2025, un 14% más que en el ejercicio anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Según AEA, este incremento se debe a la activación de nuevos dispositivos "estratégicos" por parte de la DGT. El dinero obtenido por exceso de velocidad supone el 41,5% del total de los ingresos por multas de tráfico en España, sin contar las impuestas en el País Vasco y Cataluña, según el informe.

Solo 50 de los más de 1.000 radares desplegados por la geografía española concentraron 1.342.285 denuncias, representando casi la mitad del impacto económico de la campaña, explica AEA.

El radar más activo en 2025 se encuentra en la provincia de Valencia, ubicado en el kilómetro 326 de la vía A-7, con 90.766 denuncias, frente a las seis registradas en 2024. Le sigue uno en Alicante, en el kilómetro 7 de la CV-905, con 72.557 denuncias, y otro en Navarra, en el kilómetro 127 de la A-15, con 67.445 denuncias. Cinco radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) colocados en carreteras que transitan por Castilla y León se encuentran entre los 50 que más multan en España, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) recogido por Europa Press.

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En concreto, el que más sanciones impone en la Comunidad se encuentra en el kilómetro 99 de la autovía A-52, en la provincia de Zamora, que registró 30.301 denuncias en 2025 (10.319 el año anterior).

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