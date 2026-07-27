Para en un semáforo cuando se pone rojo, arranca cuando es verde a la velocidad adecuada y recibe una multa de 200 euros y 6 puntos: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche

Cuando pensamos en sanciones de tráfico, lo primero que se nos viene a la cabeza son las multas por velocidad. Y no es para menos. Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron una cifra récord de 246,8 millones euros en 2025, un 14% más que en el ejercicio anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Según AEA, este incremento se debe a la activación de nuevos dispositivos "estratégicos" por parte de la DGT. El dinero obtenido por exceso de velocidad supone el 41,5% del total de los ingresos por multas de tráfico en España, sin contar las impuestas en el País Vasco y Cataluña, según el informe.

Solo 50 de los más de 1.000 radares desplegados por la geografía española concentraron 1.342.285 denuncias, representando casi la mitad del impacto económico de la campaña, explica AEA. El radar más activo en 2025 se encuentra en la provincia de Valencia, ubicado en el kilómetro 326 de la vía A-7, con 90.766 denuncias, frente a las seis registradas en 2024. Le sigue uno en Alicante, en el kilómetro 7 de la CV-905, con 72.557 denuncias, y otro en Navarra, en el kilómetro 127 de la A-15, con 67.445 denuncias. Cinco radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) colocados en carreteras que transitan por Castilla y León se encuentran entre los 50 que más multan en España, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) recogido por Europa Press.

No obstante, existen otras sanciones que pueden suponer un coste mayor que una multa por velocidad y el cometerlas se puede deber a un gesto involuntario, en ocasiones por desconocimiento. Una de ellas es tocar el teléfono móvil, pese a que vaya en un soporte junto al volante o en el salpicadero.

Según la DGT, utilizar el móvil mientras conduces puede suponer un aumento de hasta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente. Tal y como explican los expertos de RACE, usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación. Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis (te recordamos que el RACE tiene un servicio de protección del carnet por puntos a sus Socios). Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

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Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres.