La Guardia civil emite una alerta general y comienza a vigilar el interior de los asientos traseros este verano: inmovilización del vehículo

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras ser sorprendido en la autovía A-7, a la altura de Puerto Lumbreras, con un paquete que contenía 348 gramos de cocaína oculto en el vehículo.

La actuación se inició hace unos días cuando una patrulla de la Agrupación de Tráfico detectó un turismo que circulaba con varias deficiencias, entre ellas abolladuras, un faro roto y la ITV caducada desde hacía más de tres años. Los agentes realizaron un seguimiento del vehículo hasta la siguiente salida, en el término municipal de Huércal-Overa (Almería), para notificar al conductor la infracción.

Durante la identificación, los guardias civiles observaron que el conductor mostraba un estado de nerviosismo que consideraron llamativo, por lo que llevaron a cabo un registro preventivo del turismo.

En la inspección localizaron un paquete oculto bajo el asiento trasero, que se encontraba fuera de su anclaje. Ante este hallazgo, solicitaron apoyo de otra patrulla del Puesto Principal de Huércal-Overa para trasladar al conductor y al vehículo a dependencias oficiales.

Una vez allí, los agentes comprobaron que el paquete contenía una sustancia blanca pulverulenta con un peso de 348 gramos que, tras ser sometida a un narcotest, dio resultado positivo en cocaína.

La Guardia Civil detuvo entonces al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El Puesto Principal de Huércal-Overa se hizo cargo del arrestado, de la sustancia estupefaciente intervenida y del vehículo utilizado.

Conducir con presencia de drogas en el organismo conlleva una multa administrativa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir, según la Ley de Tráfico. Esta sanción se aplica por la simple presencia en saliva, independientemente de la cantidad o de si afectaba a la conducción. Asu vez, la multa de 500 euros por conducir bajo los efectos del alcohol se aplica cuando se arroja una tasa de más de 0,25 mg/l y hasta 0,50 mg/l en aire espirado (o más de 0,15 mg/l y hasta 0,30 mg/l para conductores noveles y profesionales). Además de la sanción económica, esta infracción conlleva la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Si la tasa supera los 0,50 mg/l en aire espirado, la sanción aumenta a 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos. Además, superar los 0,60 mg/l en aire espirado (o 1,2 g/l en sangre) está tipificado como delito contra la seguridad vial en el Código Penal, lo que puede suponer penas de cárcel, multas diarias y la retirada del carnet de conducir de 1 a 4 años.